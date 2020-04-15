Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. Он отметил, что удар можно нанести "Ольхой", в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.
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с чего всё началось

Полковник в отставке оценил способность Украины нанести ракетный удар по России

Глава Павлоградского химического предприятия Леонид Шиман ранее заявил, что Украина могла бы ударить «Ольхой» по объектам в российском тылу, например по нефтеперерабатывающему заводу «Каменский» в Ростовской области.
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Финансы

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Вести.Ru 03:26
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В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»

На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
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Экономика

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Общество

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Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:13
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Политика

«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ

РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
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Игры

Традиционную gamescom 2020 отменят по постановлению правительства Германии

Хоть организаторы gamescom планировали решить судьбу оффлайн-выставки в середине мая, за них это сделало правительство Германии — по постановлению последнего в стране не будут проходить никакие крупные мероприятия как минимум до конца августа.
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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
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Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 19,25 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю увеличились на 19,248 млн баррелей и на 10 апреля составили 503,618 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
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В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
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Экономика

Собянин подписал третий пакет мер поддержки столичного бизнеса

«В ближайшие дни совместно с коммерческими банками правительство Москвы запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса», - написал мэр.
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии народной артистки

Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин рассказал о состоянии здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной, передает РИА Новости.
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Apple представила дешевый iPhone SE

Apple представила iPhone SE — первый смартфон компании в 2020 году. Аппарат стал преемником одноименного девайса, выпущенного в 2016 году.
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В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Региональные власти смогут самостоятельно определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике.
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В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

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Общество

Первый испытатель рассказал об эффекте вакцины от COVID-19

Впервые экспериментальную вакцину от коронавируса ввели здоровому человеку - американке Дженнифер Халлер, которая поделилась своими впечатлениями об эффекте препарата, пишут "Известия".
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Поставки жестких дисков за год сократились на 13%

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iXBT.com 09:28
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Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

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В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа

Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
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В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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Team Spirit победила NAVI на ESL One Los Angeles

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