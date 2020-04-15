Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. Он отметил, что удар можно нанести "Ольхой", в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.
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с чего всё началось

Полковник в отставке оценил способность Украины нанести ракетный удар по России

Глава Павлоградского химического предприятия Леонид Шиман ранее заявил, что Украина могла бы ударить «Ольхой» по объектам в российском тылу, например по нефтеперерабатывающему заводу «Каменский» в Ростовской области.
URA.Ru02:52

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Цирк и кони. Для чего на Украине допустили ракетный удар по НПЗ в Ростовской области

Life.ru11:00

Генерал оценил возможный удар Украины «Ольхой» по России

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На Украине не исключили удар по российскому НПЗ: реакция россиян

РЕН ТВ01:22

В Минобороны оценили шансы Украины нанести удар по России

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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

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В Совфеде ответили на заявление о возможности удара по российскому НПЗ

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Сенатор Косачев прокомментировал заявления Украины о ракетном ударе по России

URA.Ru08:57
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Политика

Медведев считает, что российские суды должны признать пандемию форс-мажором

Дмитрий Медведев рассчитывает, что российские суды будут признавать пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы.
Znak.com 12:44
Политика

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
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Общество

В Москве составили девять тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Полиция во вторник, 14 апреля, составила 2 тыс. протоколов о нарушении в Москве режима самоизоляции, а всего с субботы, 11 апреля, выписаны более 9 тыс. протоколов.
RT на русском 12:55
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Политика

ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов

В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
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Космос

18-метровый астероид пролетит между земной и лунной орбитами 15 апреля

Астероид 2020GH2 пролетит 15 апреля между земной и лунной орбитами со скоростью 8,7 километров в секунду (более 31,2 километров в секунду), сообщает spaceweather.com.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 13:00
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Происшествия

На майора полиции завели дело из-за зарезанной у суда россиянки

Lenta.ru 11:42
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Политика

Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС 12:57
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Экономика

Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке

Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Энергетика

Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
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Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Футбол

Карпин вспомнил свой гол в ворота «Галатасарая» 26-летней давности

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вспомнил матч московского «Спартака» с «Галатасарем» в Стамбуле 13 апреля 1994 года в рамках группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
RT на русском вчера в 16:50
Политика

Лавров рассказал, как защищается от коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в качестве мер защиты от пандемии стал чаще мыть руки, соблюдает дистанцию с собеседниками, периодически сдает тесты на коронавирус, но не носит маску.
ТАСС 12:21
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Происшествия

На Украине возле больницы произошёл взрыв

Львов, Украина, 15 апреля 2020, 18:09 — REGNUM Во Львове возле 5-й городской больницы прогремел взрыв, сообщила 15 апреля пресс-служба городского совета.
REGNUM 11:09
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Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
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Общество

Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории в Ухане до пандемии

В издании отмечают, что сотрудники посольства Соединенных Штатов направили в Вашингтон два дипломатические депеши, узнав о происходящем в уханьской лаборатории.
RuNews24.ru вчера в 19:12
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
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Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 10:57
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Происшествия

Хакер включил московским школьникам порно на уроке химии

Газета.Ru 11:00
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Биатлон

Светлана Миронова: «Не могу сказать, что Норицын меня загубил»

Могу сказать о Норицыне, что вряд ли он меня загубил. Во-первых, в прошлом сезоне у меня была первая медаль на Кубке IBU.
Матч ТВ 08:22
Здоровье

Андрей Бочаров поручил выплатить медикам по 1 тысяче рублей на проезд

Медикам поручено подготовиться к ухудшению ситуации.
Волжский.ру 06:47
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Общество

В больнице имени Боткина перестали принимать пациентов

В больнице имени Боткина в Петербурге, где лечили больных с коронавирусом, больше нет мест. Все 600 коек, выделенных для больных, заняты.
Neva.Today 10:04
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Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
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