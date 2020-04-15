Политика
РИА НовостиНа Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. Он отметил, что удар можно нанести "Ольхой", в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.
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с чего всё началось
Глава Павлоградского химического предприятия Леонид Шиман ранее заявил, что Украина могла бы ударить «Ольхой» по объектам в российском тылу, например по нефтеперерабатывающему заводу «Каменский» в Ростовской области.URA.Ru02:52
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