Глава Павлоградского химического предприятия Леонид Шиман ранее заявил, что Украина могла бы ударить «Ольхой» по объектам в российском тылу, например по нефтеперерабатывающему заводу «Каменский» в Ростовской области.

с чего всё началось

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. Он отметил, что удар можно нанести "Ольхой", в частности, по нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Политика Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп. 199

Политика Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы. 390

Общество Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца. 10

Армия и оружие Турция перебросила спецназ на юг Идлиба Официально Анкара не комментирует переброску в южную часть провинции Идлиб, своего спецназа.

Экономика Росатом оценит конкурентоспособность своих больших АЭС нового типа в перспективе до 2050 г АО "Прорыв" (входит в госкорпорацию "Росатом") заказало оценку конкурентоспособности перспективных российских проектов АЭС большой мощности с горизонтом до середины нынешнего века с учетом мер по сокращению выбросов парниковых газов, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите. 2

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 15

Энергетика Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters. 530

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,3K

Космос Спутник NASA сфотографировал Нибиру в миле от Солнца Таинственный космический объект, который в мифах и конспирологических версиях называют планетой Нибиру, случайно попал на камеру спутника NASA.

Футбол Головин рассказал о самоизоляции в Калтане Российский хавбек «Монако» Александр Головин сообщил, что после возвращения в родной Калтан отсидел дома двухнедельный карантин.

Политика США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент. 1

Общество В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. 550

Общество Аптеки смогут продавать тканевые маски Российские аптеки смогут продавать тканевые гигиенические маски, говорится в сообщении Минпромторга РФ. 5

Общество Песков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 651

Происшествия Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков. 21

Наука Роботы будущего смогут получать энергию из металлического мусора Робот-автомобиль смазывал свой путь гидрогелем на основе полимерных цепей и получал энергию из разрушения химических связей металлической поверхности, по которой передвигался.

Шоу-бизнес Шоумен Александр Гудков собирается жениться Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей. 11

Экономика Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. 3

Здоровье Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом. 5