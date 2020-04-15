Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
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После украинских угроз ударить ракетами по России эксперт заговорил об ответе

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На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известиявчера в 19:39
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Происшествия

В Липецке осудили семерых нарушителей режима самоизоляции

Суд в Липецке вынес предупреждения семи нарушителям режима самоизоляции, введенного по случаю борьбы с коронавирусом, сообщает в среду управление судебного департамента региона.
РИА Новости 03:16
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Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
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Общество

За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах

За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
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Наука

Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии

Самым распространенным вирусом в Восточной Азии стал тип B, а в США и Европе – А и С (за исключением Германии, Швейцарии, Нидерландам и Бельгии).
ToDay News Ufa вчера в 03:27
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Технологии

Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии

Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Энергетика

Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
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Здоровье

Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии

Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от китайского коронавируса в Италии.
Evo-rus.com 03:27
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах

Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Политика

СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
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Общество

Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства

Четвертая Власть 03:06
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
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Футбол

Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал, как ему в детстве отказал «Спартак»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как ему в детстве из-за роста отказал московский футбольный клуб «Спартак».
RT на русском 04:49
Общество

108 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за сутки

Роспотребнадзор по Ленинградской области сегодня, 15 апреля, сообщает о 108 (уточнено) новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. (В том числе — 88 мигрантов в хостеле во Всеволожском районе).
Маяк (г. Сосновый Бор) 04:16
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Общество

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
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Происшествия

В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом

Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
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Общество

В Самаре полицейские выявляют нарушителей самоизоляции

На улицах областной столицы стало больше людей. Ежедневные рейды полиции выявляют новых нарушителей.
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Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 13 апреля в 11:31
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Общество

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции

Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
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Авто

Автомобили, купленные в кризис, меньше теряют в цене

Аналитики сервиса "Авто.ру" провели независимое исследование, в ходе которого было выяснено, что машины, приобретенные накануне или в период кризиса, меньше теряют в цене, чем те авто, которые были куплены в "спокойное" время.
Новые автомобили 05:27
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
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