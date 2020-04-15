Политика
РИА НовостиНа Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
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После украинских угроз ударить ракетами по России эксперт заговорил об ответе
Московский Комсомолец04:52
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Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Происшествия
В Липецке осудили семерых нарушителей режима самоизоляции
Суд в Липецке вынес предупреждения семи нарушителям режима самоизоляции, введенного по случаю борьбы с коронавирусом, сообщает в среду управление судебного департамента региона.
РИА Новости 03:16
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Общество
За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах
За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 85 килограммов
Максим начал заниматься похудением после того, как его вес достиг 196 килограммов. Эта цифра показалась продюсеру пугающей.
Bimru.ru вчера в 11:56
Наука
Какие типы коронавируса «путешествуют» в Европе и Азии
Самым распространенным вирусом в Восточной Азии стал тип B, а в США и Европе – А и С (за исключением Германии, Швейцарии, Нидерландам и Бельгии).
ToDay News Ufa вчера в 03:27
Технологии
Apple открыла доступ к статистике передвижений людей во время пандемии
Американская корпорация Apple в целях помощи в борьбе с коронавирусом открыла доступ к навигационным данным, регистрируемым Apple Maps (картами Apple).
ТАСС вчера в 23:12
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости 13 апреля в 17:04
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от китайского коронавируса в Италии.
Evo-rus.com 03:27
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах
Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства
Четвертая Власть 03:06
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Футбол
Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский рассказал, как ему в детстве отказал «Спартак»
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как ему в детстве из-за роста отказал московский футбольный клуб «Спартак».
RT на русском 04:49
Общество
108 человек заразились коронавирусом в Ленобласти за сутки
Роспотребнадзор по Ленинградской области сегодня, 15 апреля, сообщает о 108 (уточнено) новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. (В том числе — 88 мигрантов в хостеле во Всеволожском районе).
Маяк (г. Сосновый Бор) 04:16
Общество
В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов
Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Общество
В Самаре полицейские выявляют нарушителей самоизоляции
На улицах областной столицы стало больше людей. Ежедневные рейды полиции выявляют новых нарушителей.
ГТРК Самара 03:29
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01
Политика
Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет
Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец 13 апреля в 11:31
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Авто
Автомобили, купленные в кризис, меньше теряют в цене
Аналитики сервиса "Авто.ру" провели независимое исследование, в ходе которого было выяснено, что машины, приобретенные накануне или в период кризиса, меньше теряют в цене, чем те авто, которые были куплены в "спокойное" время.
Новые автомобили 05:27
Общество
Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков
Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36