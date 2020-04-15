Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
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На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РБК00:52

На Украине не исключили удар по российскому НПЗ: реакция россиян

РЕН ТВ01:22

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известиявчера в 19:39

Директор украинского завода заявил о возможности ракетного удара по российскому НПЗ

Life.ruвчера в 20:15

На Украине пригрозили ракетным ударом по НПЗ в Ростовской области

Московский Комсомолецвчера в 19:56

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

URA.Ruвчера в 20:27

На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ

РИА Новостивчера в 18:42
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Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
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В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
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Врач-фармаколог Игорь Федоров рассказал об опасности применения самодельного антисептика, сообщает РИА "Новости".
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Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru вчера в 11:27
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Полиция в Москве сможет отправлять на штрафстоянку машины водителей, у которых отсутствуют цифровые пропуска.
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Призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова рассказала, что вынуждена съехать из дома, который снимала, а новое ее жилье будет с бассейном.
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МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
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Общество

В московском метро образовались очереди из-за проверки пропусков

Lenta.ru 01:53
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Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»

Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
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Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке

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Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией

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Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса

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Газета.Ru 00:56
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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
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РИА Новости вчера в 13:36
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На исполнение закона ежегодно приходится 10–20% капитальных затрат операторов, оценивают в PwС.
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Взгляд.ру вчера в 01:41
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В Ульяновской области умерла пациентка с коронавирусом

В Ульяновской области в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
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В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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