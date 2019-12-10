Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
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Украина допустила срыв договоренностей «нормандского саммита»

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Минобороны Украины заявило о высокой вероятности срыва урегулирования в Донбассе

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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
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Российский специалист Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, в чем состоят сильные стороны американца Тони Фергюсона, с которым его сын подерется 18 апреля 2020 года.
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Газета.Ru 12:40
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Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах

24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
RT на русском 13:13
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия вчера в 23:07
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
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Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском 07 декабря в 20:45
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Кино

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Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.
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У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
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Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости 14:07
Политика

Мэр Вентспилса прокомментировал включение его в санкционный список США

Мэр Вентспилса Айварс Лембергс прокомментировал включение его в санкционный список Соединённых Штатов.
RT на русском 13:18
Происшествия

В Удмуртии спасли ребенка, запертого в квартире с умершей матерью

Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад, - написал Бречалов.
Российская газета вчера в 14:32
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
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Экономика

США продолжат переговоры с Китаем без применения новых пошлин

Неделей ранее Дональд Трамп заявил о том, что заключение торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на период после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 г. Из-за сохранения неопределенности в данном вопросе слухи о возможной отсрочке применения новых импортных пошлин не смогли оказать какой-либо серьезной поддержки фондовым рынкам США и Европы.
Вести.Финанс 11:05
Общество

В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин

"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.
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Происшествия

Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии

Известия вчера в 12:07
Футбол

Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
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Руководителя сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в халатности

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Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
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Игры

Завтра начнётся 7-дневный бесплатный доступ к Anno 1800

Ubisoft анонсировала неделю бесплатного доступа к Anno 1800 — она начнётся завтра в 16:00 МСК, а сейчас в Uplay и Epic Games Store уже должна проходить предварительная загрузка (обнаружить её, правда, мы не смогли).
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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
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В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
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