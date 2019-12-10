Политика
Газета.RuНа Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей
Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
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Минобороны Украины заявило о высокой вероятности срыва урегулирования в Донбассе
Московский Комсомолец08:35
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Единоборства
Отец Хабиба рассказал, в чем опасен Тони Фергюсон
Российский специалист Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, в чем состоят сильные стороны американца Тони Фергюсона, с которым его сын подерется 18 апреля 2020 года.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Общество
Госдума приняла во втором чтении законопроект о курилках в аэропортах
24 октября комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению предусматривающий возврат курилок в аэропорты законопроект с учётом поправки, согласно которой стены курительных комнат должны быть непрозрачными.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Здоровье
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Кино
Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
Всем недовольным актер предложил попробовать себя на сцене или перед камерой.
Гаджеты
У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp
У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
Политика
Мэр Вентспилса прокомментировал включение его в санкционный список США
Мэр Вентспилса Айварс Лембергс прокомментировал включение его в санкционный список Соединённых Штатов.
Происшествия
В Удмуртии спасли ребенка, запертого в квартире с умершей матерью
Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад, - написал Бречалов.
Спорт
Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Экономика
США продолжат переговоры с Китаем без применения новых пошлин
Неделей ранее Дональд Трамп заявил о том, что заключение торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на период после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 г. Из-за сохранения неопределенности в данном вопросе слухи о возможной отсрочке применения новых импортных пошлин не смогли оказать какой-либо серьезной поддержки фондовым рынкам США и Европы.
Общество
В Петербурге умер народный артист России Олег Талыпин
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 10 декабря на 91-м году жизни скончался народный артист России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Олег Евгеньевич Талыпин", - говорится в сообщении.
Происшествия
Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии
Футбол
Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией
Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Игры
Завтра начнётся 7-дневный бесплатный доступ к Anno 1800
Ubisoft анонсировала неделю бесплатного доступа к Anno 1800 — она начнётся завтра в 16:00 МСК, а сейчас в Uplay и Epic Games Store уже должна проходить предварительная загрузка (обнаружить её, правда, мы не смогли).
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Общество
В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий
В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).