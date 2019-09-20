Политика
Газета.RuУкраина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Политика
Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины
Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований».
Известия 08:31
Происшествия
В Бурятии задержали шамана, который шел в Москву изгонять Путина
МонаВиста вчера в 06:45
Игры
Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam
Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.
Игромания.ру вчера в 15:49
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
Американский рэпер Канье Уэст возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей мира, следует из рейтинга, опубликованного журналом Forbes.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Армия и оружие
В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Сайт kp.ru писал, что американский генерал сообщил о разработке плана по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининградской области.
Комсомольская правда 07:22
Экономика
Россия и Болгария начали строительство газопровода «Балканский поток»
ТАСС 18 сентября в 07:35
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Футбол
Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Культура
Умерла известная оперная певица Ирина Богачева
Регион online 04:10
Происшествия
В Брянске возбудили дело после убийства сотрудников спецсвязи
В Брянске следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух сотрудников спецсвязи, сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального главного управления СКР.
REGNUM 07:13
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Спортсмены требуют признать утверждения Гануса в интервью L'Equipe не соответствующими действительности и порочащими их честь, достоинство и деловую репутацию, опубликовать в том же издании опровержение данной информации и взыскать с главы РУСАДА и издания сумму морального вреда в размере одного рубля, а также расходы по уплате госпошлины в размере 300 рублей.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Политика
Главой Крыма переизбран Аксенов
На место главы Крыма претендовали помимо господина Аксенова первый секретарь Крымского республиканской комитета КПРФ Сергея Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павел Шперов.
Коммерсантъ 06:21
Шоу-бизнес
Что Анастасия Заворотнюк говорила о смерти Жанны Фриске
По странному стечению обстоятельств, Заворотнюк заболела примерно через четыре года после того, как скончалась от рака мозга певица Жанна Фриске.
Bimru.ru 04:12
Политика
ГБР получит секретные документы по инциденту в Керченском проливе
Печерский райсуд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) изъять из офиса президента Украины секретные документы по инциденту в Керченском проливе.
RT на русском 07:14
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science 07:17
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 18 сентября в 05:05
Автоспорт
«Мерседес» вызвали к судьям за холодное топливо в баках у Хэмилтона
В заметке технического делагата ФИА Йо Бауэра сказано, что топливо в баках машины Льюиса Хэмилтона оказалось холоднее, чем разрешено правилами.
Чемпионат 07:04
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости вчера в 01:00