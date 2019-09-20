Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Украина не исключила закупку газа у России напрямую

Коммерсантъ09:17

В Киеве заявили о возможности возвращения к закупке российского газа

РБК08:05

Украина задумалась о покупке российского газа

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Украина допускает возможность закупки газа в РФ, но не у «Газпрома»

РЕН ТВ07:21

На Украине допустили возможность закупки газа в России

RT на русском07:08

В Киеве не исключили возобновления закупок российского газа

Известия07:36

На Украине назвали условие закупки газа в России

РИА Новости07:19
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Происшествия

В Дагестане пресекли бунт в колонии

Интерфакс 08:42
Религия

В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей

По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Происшествия

В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи

Интерфакс 04:14
Происшествия

В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Известия 06:46
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru вчера в 13:35
Политика

Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
РБК 09:47
Армия и оружие

Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Здоровье

Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ

В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.
Москва 24 05:22
Футбол

РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна

Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Происшествия

На шедшего к Путину якутского шамана завели дело об экстремизме

Lenta.ru 09:09
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новости вчера в 18:31
Футбол

Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен

В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Политика

Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России

Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
РИА Новости 08:54
Происшествия

Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде

Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Общество

«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан

Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье

В Томской области женщина родила пятого ребенка в 54 года

Газета.Ru 09:28
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
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Кино

«Zомбилэнд: контрольный выстрел» покажут на Comic Con Russia 2019

Игромания.ру 08:41
Гаджеты

Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10

Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
Вечерний курьер 08:20
Баскетбол

Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби

Матч ТВ 08:46
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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Игры

SEGA представила Total War Saga: Troy

Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.
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Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
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Политика

Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций

Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Футбол

«Уфа» – «Спартак». Команды объявили стартовые составы

Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
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В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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