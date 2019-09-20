Политика
RT на русскомНа Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Происшествия
В Дагестане пресекли бунт в колонии
Интерфакс 08:42
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца сотрудника полиции, который подозревается в стрельбе по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект», в результате чего один правоохранитель погиб и один пострадал.
RT на русском 09:52
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
РБК 09:47
Армия и оружие
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35
Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.
Российская газета 04:40
Здоровье
Врачи дали рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ
В связи с похолоданием и дождливой погодой москвичам рекомендовали тепло одеваться, укреплять иммунитет и подумать о своевременной вакцинации.
Москва 24 05:22
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна
Российский футбольный союз отказал петербургскому футбольному клубу "Зенит" в регистрации вне трансферного окна нападающего Александра Кокорина.
ТАСС 10:07
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Футбол
Скончался бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен
В возрасте 43 лет умер бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной Голландии Фернандо Риксен.
Петербургский дневник 18 сентября в 06:55
Политика
Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
РИА Новости 08:54
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:28
Общество
«Ъ»: в России могут изменить порядок взыскания долгов с граждан
Минюст России и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) предлагают сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан.
Газета.Ru вчера в 04:42
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Кино
«Zомбилэнд: контрольный выстрел» покажут на Comic Con Russia 2019
Игромания.ру 08:41
Гаджеты
Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
Вечерний курьер 08:20
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Игры
SEGA представила Total War Saga: Troy
Сообщается, что вдохновила разработчиков игра «Илиада» Гомера. В основу Total War Saga: Troy положены ключевые события Троянской войны.
Inc-news.ru 07:22
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
РБК 03:09
Политика
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать Путина сесть за стол большой восьмерки, девятки, десятки - это тоже вопрос санкций.
Российская газета 08:51
Футбол
«Уфа» – «Спартак». Команды объявили стартовые составы
Тренерские штабы команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
Вести.Ru 09:30
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM 18 сентября в 21:33