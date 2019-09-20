Политика

RT на русскомRT на русскомНа Украине допустили возможность закупки газа в России

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Украинский министр допустил закупку газа у России напрямую

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РЕН ТВ07:21

Украина готова искать точки соприкосновения с Россией в вопросе объемов транзита газа

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На Украине допустили возможность закупки газа в России

RT на русском07:08

Украина задумалась о покупке российского газа

Lenta.ru06:55

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РИА Новости07:19
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Травяную блоху из Новой Зеландии назвали в честь Фродо Бэггинса

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Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
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