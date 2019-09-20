Политика
RT на русскомНа Украине допустили возможность закупки газа в России
Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Кино
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Игромания.ру вчера в 08:18
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Политика
«Нафтогаз» готовится к остановке транзита российского газа
В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
Московский Комсомолец вчера в 23:58
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
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Боец MMA Дацик заявил, что в него стреляли в Санкт-Петербурге
RT на русском 03:57
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Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 15:00
Футбол
Бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова
Специалист, передавший «Спартак» Олегу Кононову в ноябре 2018 года, заявил, что спасти команду может лишь полное взаимопонимание между тренерами и игроками.
RT на русском 17:14
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему iOS 13
Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
Собака.ru 05:58
Экономика
ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы
Ранее ФАС во второй раз за три месяца оштрафовала Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность.
РБК 10:43
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Футбол
Клопп: «Челси» напоминает мне мою «Боруссию»
Чемпионат 10:45
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Авто
В России стартовали продажи обновлённого Mitsubishi Eclipse Cross
Обновленные кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года уже добрались до дилерских центров бренда в России.
Новые автомобили вчера в 11:55
Религия
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
Происшествия
Задержанного в Бурятии шамана Александра Габышева доставят в Якутск
Якутия.Инфо вчера в 04:39
Происшествия
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров
Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 17:30
Наука
Травяную блоху из Новой Зеландии назвали в честь Фродо Бэггинса
Мир фантастики 13:59
Шоу-бизнес
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia вчера в 06:20
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
РБК 14:50
Политика
Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти
Принятие Европарламентом резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" - очередной виток грубой фальсификации истории, искажение прошлого недопустимо, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 11:23
Политика
Президент Польши по традиции явится на поклон к Трампу
Как известно, Дональд Трамп должен был прилететь в Польшу для участия в памятных мероприятиях по случаю восьмидесятой годовщины начала Второй мировой войны, но в последний момент передумал.
Новостной фронт вчера в 08:15
Политика
Центробанк Ирана прокомментировал новые санкции со стороны США
Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана Глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявил, что введение очередных американских санкций говорит о том, что у Вашингтона не осталось рычагов для давления на Тегеран, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:38
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 18 сентября в 11:36