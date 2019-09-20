Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.

На Украине допустили возможность закупки газа в России

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