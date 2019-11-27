Общество
ТАССНа Украине электростанции приостановили работу в знак протеста
Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Как заявили руководители энергетических компаний, возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС.
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Общество
Шведский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Суд шведского округа Свеа не удовлетворил первую апелляцию «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом».
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Политика
США намерены сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена существенно сократить выплаты в бюджет НАТО.
Политика
Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Политика
Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в заседании глав стран ОДКБ
Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек, где совместно с лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудит международную и региональную безопасность.
Общество
Названа стоимость новогодних корпоративов Ротару в России
Представители украинской певицы Софии Ротару озвучили стоимость новогодних корпоративов знаменитости в России.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака умерла из-за того, что операция была отложена.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой комплекс «Авангард»
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Армия и оружие
Турецкие СМИ опубликовали видео испытаний С-400 на истребителях F-16
На представленном видео показано, как американский истребитель F-16 выполняет полёты на различных высотах вблизи работы ЗРК.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
Школьницу из Новосибирска избили после инцидента с чаепитием
Школьницу из Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за того, что родители не сдали деньги, избили одноклассники, рассказала ее мама.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.
Космос
Космонавты остались без туалетов на МКС
На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.
Религия
У православных 28 ноября начинается Рождественский пост
У православных начинается самый строгий Рождественский пост. Он начнётся 28 ноября 2019 года и завершится 6 января 2020 года.
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
По мнению автора, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники СССР оставался бы второй сильнейшей страной в мире.