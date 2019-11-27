Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Как заявили руководители энергетических компаний, возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС.

На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Футбол Зенит — Лион 2:0 Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

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Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Космос Космонавты остались без туалетов на МКС На МКС установлены два туалета российского производства. Они находятся в российском и американском модулях.