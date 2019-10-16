Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости». Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

Экс-министр экономики призвал Киев напрямую закупать газ в России

REGNUMвчера в 05:59

Стоимость газа в октябре на Украине снижена на 4,9%

Красная весна16 октября в 16:15

В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением

Евразия Daily16 октября в 06:48

Власти Украины снизили цены на газ для населения почти на 5%

Новые Известия16 октября в 09:47

На Украине вновь снижена стоимость газа для населения

Expert.ru16 октября в 07:09

Газ для украинцев подешевел на 4,9%

News.ru16 октября в 10:01

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

RT на русском16 октября в 04:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов

Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Политика

В России получены новые доказательства принадлежности арктического шельфа

У российского Минобороны теперь есть новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии при правительстве, которое прошло в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 09:52
Политика

Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП

Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Известия 07:49
Здоровье

В Росптицесоюзе подтвердили пользу от ежедневного употребления яиц

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева подтвердила пользу ежедневного употребления яиц, рекомендованного диетологами.
Аргументы и Факты 10:09
Авто

Показали первые официальные снимки новой Hyundai Creta

Местным покупателям новая Hyundai Creta (в Китае и в Индии модель продается под именем ix25) пока доступна с единственным 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и 145 Нм крутящего момента.
Автоновости дня вчера в 07:47
Политика

Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Гаджеты

Huawei начала продажу чипов сторонним компаниям

Компания Huawei уже заявляла, что может запустить продажу своих процессоров сторонним производителям, но это вряд ли будет флагманский продукт Kirin.
Актуальные Новости 09:55
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

Молдавия направит в Россию через Украину 20 тысяч тонн боеприпасов

Попеску добавил, что Молдавия настроена на спокойные и вежливые отношения с Россией и хотела бы уничтожить данные боеприпасы как можно быстрее.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Происшествия

В Воронеже пропали две школьницы

Активисты поисково-спасательного отряда «Черноземье» обратились к жителям Воронежа с просьбой помочь найти 12-летнюю Дарью Г. и 13-летнюю Юлию С. Школьницы пропали в четверг, 17 октября.
Обозреватель Врн вчера в 17:54
Авто

Марка Hyundai построила 408-сильный минивэн H-1

Австралийское подразделение Hyundai доработало для дрифта заднеприводный минивэн H-1, который на этом континенте продаётся под названием iMax.
Журнал Авто.ру 05:13
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК 01:44
Экономика

Экс-чиновник Росимущества купил «Российский учебник» за ₽6 млрд

Издательство «Просвещение», крупнейший игрок на рынке учебной литературы, в 2018 году выпустило 3,4 тыс. наименований общим тиражом почти 38,6 млн экземпляров.
РБК 08:26
Армия и оружие

Эрдоган опроверг сообщение о срыве перемирия в Сирии

Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган сообщил, что соглашение, которое предусматривает прекращение огня на севере Сирии, никто не отменял.
Радио Комсомольская правда 08:53
Космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Впервые в истории в открытый космос вышли сразу две женщины — американские астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр должны заменить один из блоков системы энергопитания Международной космической станции.
Вести.Ru 09:46
Футбол

Болельщики «Спартака» обратились к Федуну с открытым письмом

Болельщики московского "Спартака", входящие в группу "Комитет-2023", написали открытое письмо в адрес владельца клуба Леонида Федуна.
ProstoProSport 04:19
Авто

Стало известно, где в России самые низкие и высокие транспортные налоги

Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Автоновости дня 09:37
Общество

Голикова назвала недопустимой ситуацию с низкими окладами учителей

Рекомендации по заработным платам педагогов, которые приняты на федеральном уровне, не всегда соблюдаются регионами, ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой.
Будущее России. Национальные проекты 08:43
Политика

МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе

Заявление Киева о принятии законов об амнистии участников конфликта в Донбассе не имеет ничего общего с реальностью, украинские власти продолжают имитировать выполнение минских соглашений, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:05
Авто

Первый электромобиль Mazda получит необычные двери

Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня 03:20
Происшествия

В результате взрывов в афганской мечети погибли 20 человек

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли 20 человек. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
RT на русском 07:10
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Шоу-бизнес

Раскрыто место свадьбы бывшей жены Абрамовича и греческого миллиардера

Предпринимательница Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
МИР 24 07:16
Экономика

Рада приняла госбюджет на 2020 год в первом чтении

Украинский парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП, а также инфляцией на уровне в 6%. Решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Московский Комсомолец 08:45
Общество

Россиян предупредят о химических и радиационных ЧП в течение часа

Российское правительство решило предупреждать граждан о произошедших в стране биологических, химический и радиационных ЧП в течение часа.
Газета.Ru 09:23
Политика

Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
РБК 08:58
Политика

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
ТАСС 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное