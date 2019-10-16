Энергетика
REGNUMНа Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости». Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.
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В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением
Евразия Daily16 октября в 06:48
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