Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости». Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

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