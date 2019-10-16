Энергетика
REGNUMНа Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости». Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.
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В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением
Евразия Daily16 октября в 06:48
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Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
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На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
Двое военнослужащих на Курильских островах пострадали при нападении медведя, они госпитализированы.
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В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru вчера в 14:42
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Дмитрия Пескова тепло поздравили Татьяна Навка и старшая дочь Лиза
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Lenta.ru 06:30
Происшествия
В Воронеже пропали две школьницы
Обозреватель Врн вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Шоу-бизнес
Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться за здоровье актрисы
Как сообщает ToDay News Ufa, родные актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram призвали присоединиться к соборной молитве за здравие Анастасии Заворотнюк, которую предложила одна из подписчиц.
ToDay News Ufa 06:10
Культура
Съемки фильма с Хабенским и Нагиевым стартовали в Краснодаре
В Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело за малым» 18 октября стартовали съемки международного фильма «Любовь и прочие активы».
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Россия получила новые доказательства принадлежности арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
RT на русском 06:47
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
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Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
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На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
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Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 05:05
Наука
Ученые нашли новый подвид богомолов, которые маскируются под ос
Американские биологи нашли новый подвид богомолов, которые, в отличие от других, очень удачно маскируются под ос, чтобы защититься от хищников.
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Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии
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Экономика
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
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Ватикан выпустил электронные четки
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Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.
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Болельщики «Спартака» опубликовали открытое письмо Федуну
Инициативная группа болельщиков московского "Спартака" под названием "Комитет-2023" опубликовала открытое обращение к владельцу и президенту клуба Леониду Федуну.
РИА Новости 05:17