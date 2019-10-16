Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости». Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.
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Стоимость газа в октябре на Украине снижена на 4,9%

Красная весна16 октября в 16:15

Газ для украинцев подешевел на 4,9%

News.ru16 октября в 10:01

Авантюра «Газовый запас»: «Нафтогаз Украины» выступил с разъяснениями

REGNUM16 октября в 07:17

Украинцам снизили цены на газ до 173$

Rostov gazeta16 октября в 09:25

В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением

Евразия Daily16 октября в 06:48

Власти Украины снизили цены на газ для населения почти на 5%

Новые Известия16 октября в 09:47

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

RT на русском16 октября в 04:43
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Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Наука

Мумии поведали, чем болели люди в древности

Изучение болезней по мумиям превратилось в отдельную науку — палеопатологию, на службе которой имеются такие современные инструменты, как генетический анализ, компьютерная и магнитно-резонансная томография.
Pravda.Ru вчера в 10:49
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета вчера в 01:30
Экономика

Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
ТАСС вчера в 11:05
Происшествия

Под Екатеринбургом пропал 10-летний мальчик

Известия вчера в 21:05
Здоровье

Врач рассказал о последствиях «кома в груди»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия 16 октября в 00:55
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Здоровье

Неприятный запах тела может зависеть от рациона

Live24 вчера в 02:02
Политика

Снятым с поезда в Северодвинске дипломатам из США не грозит наказание

Трое дипломатов из Соединенных Штатов, которые ранее были сняты с поезда в районе Северодвинска при попытке въехать на режимную территорию, не будут подвергнуты наказанию, хотя в их действиях есть признаки административного правонарушения.
Новые Ведомости вчера в 06:10
Происшествия

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс вчера в 11:08
Армия и оружие

Турция пообещала свернуть операцию в Сирии после отхода курдов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара полностью прекратит военную операцию на севере Сирии после того, как курдские формирования отступят за пределы 32-километровой зоны безопасности.
Московский Комсомолец вчера в 14:40
Происшествия

В США в ящике с бетоном нашли тело пропавшей модели

Известия вчера в 21:53
Политика

Появилось видео вылупления подаренного Путиным уникального кречета

Министерство природных ресурсов и экологии России выложило в фейсбуке видео вылупления камчатского кречета, которого президент России Владимир Путин подарил принцу Абу-Даби и королю Саудовской Аравии.
РИА Новости вчера в 20:02
Недвижимость

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru вчера в 21:07
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Водянова в силуэтном алом платье посетила званый ужин Рудковской

Обычно продюсер устраивает теплые ужины для друзей перед Новым годом, но в этот раз она организовала званый вечер осенью совместно с брендом Dior.
Телепрограмма 16 октября в 07:19
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59
Общество

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
РБК вчера в 21:04
Авто

В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia

На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс 16 октября в 14:28
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Общество

Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.
Известия вчера в 19:35
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Sport24.ru вчера в 15:38
Политика

Экс-депутату Рады Пашинскому грозит суд за целый ряд преступлений

Бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский проходит по ряду уголовных производств.
РЕН ТВ вчера в 18:14
Спорт

Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах

Газета.Ru вчера в 15:55
Авто

Завод Haval в России начал производство купе-кроссовера Haval F7x

На российском заводе Haval в Тульской области стартовало производство нового купеобразного Haval F7x.
Тарантас Ньюс 16 октября в 07:58
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 12:33
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Metaratings вчера в 15:00
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