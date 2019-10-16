Энергетика
REGNUMНа Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости». Цена была снижена в рамках положения о наложении специальных обязательств (ПСО) до уровня 4272,76 гривны за тыс. кубических метров газа.
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В «Нафтогазе» похвастались снижением цен на газ на Украине перед повышением
Евразия Daily16 октября в 06:48
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Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Футбол
Агент Мельгарехо прокомментировал будущее игрока в «Спартаке»
Газета.Ru вчера в 23:39
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru вчера в 20:51
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Актриса Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
RuNews24.ru вчера в 08:11
Экономика
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов
Доходы от аукционов по квотам пойдут на строительство судов Государство распродало большинство квот на вылов краба с начальной ценой более 125 млрд руб. Как выяснил "Ъ", около трети ресурса могла получить РРПК Глеба Франка, которая в итоге консолидирует 15% добычи краба в РФ.
Коммерсантъ 15 октября в 18:30
Происшествия
Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина
РИА Новости вчера в 23:10
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Происшествия
Под Екатеринбургом пропал десятилетний мальчик
РИА Новости вчера в 23:19
Общество
NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Футбол
В Англии игрок забил ударом головой со своей половины поля
Чемпионат вчера в 14:26
Происшествия
В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу
17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста вчера в 04:31
Происшествия
Жильцам сгоревших домов в пригороде Южно-Сахалинска окажут матпомощь
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился с 18 октября начать выплачивать материальную помощь жителям домов в пригороде Южно-Сахалинска, оставшимся без крова из-за пожара, сообщили в пресс-службе главы региона.
РИА Новости вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ.
Ридус вчера в 15:24
Футбол
Футбольный судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Реальное время вчера в 23:49
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Кино
Голливуд выпустит в мировой прокат фильм забайкальского режиссера
Голливудская компания «Paramount Pictures Corporation» доработает фильм забайкальского режиссера Солбона Лыгдэнова «321-я сибирская» и выведет картину в мировой прокат.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:23
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ вчера в 04:33
Общество
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
MySLO.ru 16 октября в 08:36
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Тарантас Ньюс 16 октября в 14:28
Шоу-бизнес
Анастасия Коткова заявила об эпидемии венерических болезней в «Доме-2»
Регион online вчера в 09:23
Политика
Федотова на посту главы СПЧ сменит Фадеев
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уйдет в отставку, так как в сентябре ему исполнилось 70 лет (предельный возраст пребывания на госслужбе), рассказала ТАСС член СПЧ Ева Меркачева.
Коммерсантъ вчера в 08:21
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Путина на саммит G7
Кремль «с удовольствием» ознакомится с возможным приглашением президента России Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
Вечерняя Москва вчера в 15:12
Происшествия
В Перми стая собак растерзала пенсионерку
Актуальные Новости вчера в 07:31
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38