Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНа Украине готовят ГТС к сокращению объемов транзита газа

На Украине ведутся работы по выводу из эксплуатации части газотранспортной системы страны в связи с ожидаемым снижением объема транзита российского газа. Об этом 23 июля заявил главный инженер компании «Оператор ГТС Украины» Юрий Зябченко, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости04:16

Подробнее о событии

Украина подсчитала убытки из-за запуска «Турецкого потока»

Телеканал 360°09:40

Украина назвала переплату России за транзит газа

Lenta.ru05:38

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита газа из России

Взгляд.ру03:58

Оператор ГТС: «Турецкий поток» может снизить транзит газа через Украину на 15 млрд кубов

ПРАЙМ04:19

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

РИА Новости04:16

В Киеве заявили, что готовятся к частичной остановке работы ГТС из-за сокращения транзита

ТАСС05:03

На Украине снизили прогноз по транзиту российского газа

Rambler News Service03:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Армия и оружие

Россия защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

Во время последней атаки боевой авиации Израиля по позициям военных исламской республики в Дамаске, истребители находились под «прикрытием» российских самолетов.
ГЛАС.RU 07:18
63
Киберспорт

State of Decay 3 выйдет только на новом поколении консолей

Игромания.ру 12:19
Общество

В Подмосковье смягчают ограничения на досугово-культурные мероприятия

Красногорск, 23 июля 2020, 19:39 — REGNUM С 31 июля в Подмосковье смягчается ряд ограничений для массовых мероприятий в помещениях.
REGNUM 12:39
7
Политика

Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
РИА Новости 10:17
47
Экономика

Россиянам предрекают потерю сбережений в августе 2020 года

Эксперты предупреждают, что в России уже в августе может наступить девальвация.
ToDay News Ufa вчера в 08:33
119
Общество

В Петербурге открывают рестораны и торговые центры

Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 19:05 — REGNUM Петербургские власти открывают внутренние помещения ресторанов и торговые центры.
REGNUM 12:05
10
Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
291
Происшествия

В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь

В ходе конфликта незнакомец дважды выстрелил из газового пистолета в женщину и ребенка.
РИА Новости 03:37
193
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем

Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
16
Политика

Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
371
Хоккей

Новый клуб НХЛ получил название «Сиэтл Кракен»

Новый клуб из Сиэтла, который начнёт играть в Национальной хоккейной лиге с сезона-2021/22, получил название «Сиэтл Кракен».
RT на русском 12:39
Происшествия

В Полтаве мужчина захватил в заложники полицейского и угрожал взрывом

На Украине неизвестный мужчина взял в заложники полицейского, когда тот пытался его задержать. Теперь преступник угрожает взорвать гранату.
ФАН 04:55
567
Политика

Путин поговорил по телефону с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 12:47
5
Общество

МВД РФ объявило в международный розыск Ренато Усатого

Молдавского политика Ренато Усатого, которого в России обвиняют в выводе более 500 млрд рублей, объявили в международный розыск.
НТВ 11:48
2
Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
6
Наука

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
73
Политика

Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

Lenta.ru 10:51
59
Армия и оружие

«Абрамсы» и «Джавелины» в США уничтожили три новейших украинских танка

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно американцы провели тесты, во время которых были уничтожены танки, которые продала Украиной.
ToDay News Ufa 09:24
9
Здоровье

Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Глава Минздрава не уточнил, когда планируют начать массовую вакцинацию населения от COVID-19.
RT на русском 11:05
293
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Жоау Мариу

Португальский игрок футбольного клуба «Локомотив» Жоау Мариу принял решение покинуть команду.
CT news 12:28
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
782
Происшествия

В Германии осудили 92-летнего охранника концлагеря

Lenta.ru 09:04
4
Здоровье

В Ростовской области могут вернуть ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области могут вернуть ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.
Блокнот Ростов-на-Дону 11:47
16
Общество

Опубликован первый официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R 2 (Видео)

Реальное время 12:51
4
Общество

В Канаде гражданам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене

Live24 12:00
3
Футбол

Шамиль Газизов озвучил цели «Спартака» на следующий сезон

Встреча руководства московского футбольного клуба "Спартак" прошла в конструктивной беседе в преддверии старта нового сезона, заявил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.
РИА Новости 08:49
Футбол

Кашшаи о письме «Спартака»: невозможно быстро изменить качество судейства

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи заявил, что московскому "Спартаку" будет направлено официальное письмо в ответ на его обращение, но за несколько недель после возобновления чемпионата России невозможно быстро повысить качество работы арбитров.
РИА Новости 12:31
2
Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный баскетболист Янис Тимма сделал предложение поп-певице Анне Седоковой. Она поделилась этой новостью со своими подписчиками.
iReactor 02:34
12
Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com вчера в 06:49
6
Политика

В Госдеп направлен протест из-за нападения на журналистов РФ в США

Вашингтон, 22 июля 2020, 20:55 — REGNUM Нота протеста направлена в Госдеп из-за нападения сотрудников полиции в городе Портленде (штат Оригон, США) на журналистов Первого канала, сообщили 22 июля в пресс-службе посольства РФ в Соединённых Штатах.
REGNUM вчера в 13:55
67
Как работают Яндекс.Новости?
Главное