Энергетика
ИА Красная ВеснаНа Украине готовят ГТС к сокращению объемов транзита газа
На Украине ведутся работы по выводу из эксплуатации части газотранспортной системы страны в связи с ожидаемым снижением объема транзита российского газа. Об этом 23 июля заявил главный инженер компании «Оператор ГТС Украины» Юрий Зябченко, сообщает ТАСС.
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"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.РИА Новости04:16
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