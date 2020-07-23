"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.

с чего всё началось

На Украине ведутся работы по выводу из эксплуатации части газотранспортной системы страны в связи с ожидаемым снижением объема транзита российского газа. Об этом 23 июля заявил главный инженер компании «Оператор ГТС Украины» Юрий Зябченко, сообщает ТАСС.

На Украине готовят ГТС к сокращению объемов транзита газа

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