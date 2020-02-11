Политика

Газета.RuГазета.RuЗеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
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В сообщении
 на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».
Известия09:07

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Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов

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В СНБО заявили о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что во время беспорядков в Новых Санжарах в посёлке были замечены профессиональные подстрекатели.
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Дагестан в субботу, 22 февраля, с рабочим визитом впервые посетил профессор, доктор медицинских наук, главный детский нейрохирург министерства здравоохранения России Сергей Горелышев.
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Всего будет разработано 20 единиц JLR Project Vector. Тем временем опубликованы фото тестовых заездов нового Range Rover Sport.
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий

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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

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