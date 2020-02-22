Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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В сообщении
 на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».
Известия09:07

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Коммерсантъ09:45

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

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ТАСС08:34

На Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

РИА Новости08:31

На Украине из-за ситуации с эвакуированными из КНР уволился губернатор

РБК08:17
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Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

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Что касается Гента конечно не слабая самая команда но по сравнению с ромой они по классу ниже и по игре, и по составу.
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Инцидент произошел накануне на улице Новой. Подросток напал на ребенка, избил его и пытался задушить.
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Три лыжных курорта в Красной Поляне После распада Советского Союза в конце 1991 года Россия лишилась почти всех крупных лыжных курортов.
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По мнению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, документ сырой и не учитывает реалии рынка: нельзя возлагать ответственность за допуск на рынок одних юрлиц на другие.
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Кино

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Трамп возмутился возвращением инфицированных коронавирусом американцев

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Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
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Политика

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Экономика

Силуанов технично защитил богатых

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Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов

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