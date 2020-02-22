Политика
РИА НовостиНа Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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В сообщении на сайте Зеленского также отмечается «неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности».Известия09:07
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В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
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В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Экономика
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Глава Минфина Антон Силуанов в интервью РБК признал, что в обществе «давно назрел запрос на социальную справедливость»: 13% налога платит и тот, кто получает зарплату в размере МРОТ, и тот, кто получает миллионы рублей в год.
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Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.