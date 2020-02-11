Политика
РИА НовостиНа Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР
"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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Футбол
В Катаре после ошибки голкипера забили классный гол «ножницами». Видео
На 55-й минуте бразильский форвард «Аль-Хора» Тиагу Кейрус Безерра забил эффектный гол.
Культура
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов
Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня.
Гаджеты
Рассекречен дизайн смартфона Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Общество
В СНБО рассказали о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга рассказал, что среди протестующих в Новых Санжарах в толпе были "профессиональные подстрекатели".
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Спорт
Клебо выиграл спринт в Тронхейме, Большунов не вышел в финал
Большунов упал на финише и не вышел в финал спринта Россияне Александр Большунов и Глеб Ретивых не смогли выйти в финал, в котором участвовали пять норвежцев и итальянец Федерико Пеллегрино.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность распространением нового коронавируса за пределами Китая.
Наука
Быстрота принятия решения о награде влияет на рецидив депрессии
Швейцарские ученые из Цюрихского университета установили, что быстрота принятия решения потратить усилия на получение вознаграждения влияет на рецидив депрессии.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Происшествия
Автомобиль сбил трех человек на остановке в Долгопрудном
Три человека, включая ребенка, были сбиты на остановке в Долгопрудном, они госпитализированы.
Авто
Бюджетные Chevrolet возвращаются в Россию
Американский концерн General Motors и узбекская компания UzAuto Motors (бывшая GM Uzbekistan) подписали соглашение, в соответствии с которым UzAuto будет продавать свои автомобили в России, Казахстане и Беларуси под маркой Chevrolet Продаваться на российском рынке будут следующие модели: Spark, Nexia и Cobalt.
Общество
В Индии обнаружили более трех тысяч тонн золота, сообщили СМИ
Два рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.
Политика
Чубаров заявил, что подача воды в Крым даст РФ контроль над Украиной
Подача воды на территорию российского Крыма может стать "инструментом, который приведет Россию к контролю над Украиной".
Общество
Экономист рассказал, как украинцы с российским гражданством смогут получать две пенсии
Украинцы, которые получили гражданство Российской Федерации, смогут получать выплаты из пенсионных фондов обоих государств, если страны подпишут соответствующее соглашение.
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка, пишут СМИ
Происшествия
В Азове произошел взрыв газа в жилом доме
Два человека погибли и один пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Азове Ростовской области.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие
МИД заявил о восьми нападениях террористов на базу России в Сирии
С начала января террористы совершили восемь нападений на российскую базу в Хмеймиме с помощью беспилотников.
Политика
Кремль отреагировал на «поручения» Путина по борьбе с ВИЧ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никогда не слышал о поручениях главы государства Владимира Путина по борьбе с ВИЧ.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Политика
Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на российское Министерство обороны.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Наука
По изменению гравитации ученые научились предсказывать землетрясение
Специалисты научились предсказывать землетрясения по временным и незначительным изменениям гравитации Земли.
Общество
Врач под Киевом отказалась общаться с пациентами на украинском языке
Врач-педиатр отказалась использовать украинский язык для общения с пациентами в городе Вишневое под Киевом, сообщает украинский портал "Обозреватель".
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с бронемашинами США и России в Сирии
В сети появился видеоролик, в котором американская бронемашина вытесняет российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы.
Общество
Россиян хотят штрафовать за борщевик
Совет Федерации направил в министерство юстиции РФ предложения к новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф для граждан за борщевик на их личных дачных и приусадебных участках, передает РИА Новости.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.