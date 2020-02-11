Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине губернатор уволился из-за ситуации с эвакуированными из КНР

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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Украинский губернатор уволился из-за ситуации с коронавирусом

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Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

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