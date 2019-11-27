Энергетика

RT на русскомRT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет

ТАСС08:52

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

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На Украине утвердили «рекордно низкую» цену на газ для населения

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