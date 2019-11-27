Энергетика
RT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Спорт
Путин в Петербурге вручил Борису Ротенбергу орден Александра Невского
Ордена Александра Невского был удостоен гендиректор общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг, Ордена Почета - президент клуба дзюдо "Турбостроитель" Михаил Рахлин.
Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 23
По последним данным, число жертв землетрясения в Албании возросло до 23, сообщает Faktor. Не менее 659 человек пострадали.
Общество
Путин отменил ежемесячные выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет отменят с 1 января 2020 года.
Культура
Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»
Известный шоумен Андрей Данилко, во время очередного выпуска украинской версии шоу "X-фактор" расплакался и, заявил, что покидает проект.
Политика
Петербургская пенсионерка обняла Путина
Биатлон
Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Футбол
«Локомотив» забил себе и проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Футболисты столичного «Локомотива» ничего не смогли противопоставить немецкому «Байеру» и проиграли в ключевом для себя поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Экономика
Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ
Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.
Технологии
Valve заявила о снятии Steam Controller с производства
Valve объявила о прекращении производства геймпада Steam Controller и рекордных скидках на остатки контроллеров.
Общество
Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря
Авто
Porsche выпустит гиперкар с силовой установкой от болида Формулы-1
Компания Porsche не отказалась от идеи выпуска нового гиперкара и в качестве одного из вариантов его силовой установки рассматривает гибридную систему, изначально разработанную для Формулы-1.
Футбол
«Реал» отчитался о травме Азара
«Реал» посредством своего официального сайта отчитался о травме вингера Эдена Азара.
Шоу-бизнес
Супруга Гогена Солнцева попала в больницу
Кто-то даже считает, что пассия Солнцева серьезно больна, и сам шоумен тщательно скрывает эту информацию.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Баскетбол
Сборная России проведет олимпийскую квалификацию в Хорватии
С 23 по 28 июня 2020 года в Сплите за единственную путевку на Игры в Токио поборются шесть сборных: Хорватии, России, Бразилии, Мексики, Германии и Туниса.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан Volkswagen Jetta седьмого поколения.
Футбол
Шотландия заменит Россию на Евро-2020 в случае отстранения
Сборная Шотландии, которая не сумела пробиться на Евро-2020, может получить свой шанс на турнире в случае, если россиян отстранят в связи с рекомендациями комитета по соответствию.