Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

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