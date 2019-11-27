Энергетика

REGNUMREGNUMВласти Украины пообещали не повышать тарифы на газ

Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
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