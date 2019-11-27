Энергетика
REGNUMВласти Украины пообещали не повышать тарифы на газ
Проблема возможного роста тарифов обсуждалась украинскими властями из-за завершения в этом году газовых контрактов с Газпромом — на транзит и на покупку российского газа.
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Политика
Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
Гаджеты
Xiaomi Redmi K30 и Redmi K30 Pro официально представят 10 декабря
Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг, в своей публикации в социальной сети Weibo, сообщил дату выпуска флагманских смартфонов Redmi K30 и Redmi K30 Pro – аппараты будут представлены 10 декабря.
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Происшествия
В Подмосковье спасли брошенного в кустах младенца, его мать задержана
Авто
Объявили цены на Lada Vesta 2020 модельного года
На официальном сайте АВТОВАЗ появились прайс-листы на модели семейства LADA Vesta 2020 модельного года.
Биатлон
Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о шансах 32-летней Ирины Старых выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
Происшествия
Россиянке ампутировали руки после ДТП в Доминикане
Гражданке РФ пришлось ампутировать обе руки после ДТП в Доминикане. Крупная авария произошла во вторник.
Экономика
Кредитную амнистию предложили объявить в России
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
Общество
В Петербурге открыли памятник Даниилу Гранину
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Санкт-Петербурге памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.
Происшествия
Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него
В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Наука
Лучшее за день. 26 ноября
Как черный кремний помогает найти взрывчатку, где эпидемии могут нанести ответный удар и как продлить работу навигаторов в России, расскажет наш ночной дайджест.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Финансы
Курс валют сегодня: доллар растёт, евро падает
В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на семь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,43 рубля.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Футбол
«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Ливерпуль» — «Наполи».
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Авто
Новый Kia Sorento показали без камуфляжа
Корейская компания KIA продолжает готовить к премьере кроссовер KIA Sorento четвертого поколения.
Политика
Правозащитники и деятели культуры просят Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах
Известные российские деятели культуры и правозащитники написали обращение на имя Владимира Путина с просьбой не подписывать резонансный закон о гражданах-иноагентах.
Общество
В Крыму двое военных заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Двое военнослужащих выплатят Минобороны РФ 31 млн рублей за случайный запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре своей части в Крыму, сообщает «Коммерсант».