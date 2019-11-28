Энергетика
RT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал абсолютным приоритетом подписание контракта с «Газпромом» до конца года. По его словам, если это удастся сделать, то с января цены на газ для населения могут достичь своего исторического минимума.
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В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ
Газета.Ruвчера в 03:22
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
RT на русском27 ноября в 09:07
Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет
ТАСС27 ноября в 08:52
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Два человека погибли в результате теракта на Лондонском мосту. Об этом сообщили в полиции Великобритании.
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Армия и оружие
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Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М» завершено, корабль готовится к испытаниям.
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«Марсель» обыграл «Брест», забив победный гол на последних минутах
«Марсель» одержал победу над «Брестом» в матче 15-го тура чемпионата Франции, но заставил болельщиков понервничать.
Футбол
Малком не получит бонусы от «Зенита» за первую часть сезона
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Футбол
Усман Дембеле в этом году не сыграет
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Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
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Ранее News.ru писал о том, что за первый час функционирования нового участка трассы М-11 под Санкт-Петербургом им воспользовались более 400 автомобилистов.
Происшествия
Глава архангельского УФНС допрашивается по делу о взятке
Главу архангельского УФНС Сергея Родионова в настоящий момент допрашивают следователи.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»
Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
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