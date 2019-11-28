Ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал абсолютным приоритетом подписание контракта с «Газпромом» до конца года. По его словам, если это удастся сделать, то с января цены на газ для населения могут достичь своего исторического минимума.

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

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