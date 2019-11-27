Энергетика

RT на русскомRT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Газ не подорожает, даже если транзита не будет — премьер-министр Украины

Красная весна12:15

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок от «Газпрома»

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На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России

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Власти Украины пообещали не поднимать цены на газ из-за отсутствия поставок

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Правительство Украины озвучило фиксированную цену на газ до 1 мая 2020 года

REGNUM11:58

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

RT на русском09:07

Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет

ТАСС08:52
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика

Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа.
RT на русском 10:00
Происшествия

В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах

Руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал о состоянии российских туристов, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Доминиканской республике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ 11:19
Политика

Путин принял участие в закладке боевого корабля

В Санкт-Петербурге президент Владимир Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".
Российская газета 11:31
Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
РБК 11:29
Общество

Азовское море вернулось в свои берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Национальная служба новостей вчера в 06:44
Авто

Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер

Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Автоновости дня вчера в 12:05
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру 25 ноября в 16:29
Общество

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца

Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Дни24 08:36
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
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Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК 10:29
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

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Общество

Собственник показал проект 21-этажного здания на месте «Соловья»

РБК 09:00
Политика

Apple сделала Крым российским в приложении «Погода»

Американская корпорация Apple устранила ошибку в своем приложении «Погода»: теперь Крым и Севастополь отображаются как российская территория, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Коммерсантъ 05:36
Политика

Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах

С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Коммерсантъ 12:10
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В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие

Женщина погибла, пять человек получили травмы после ДТП с участием двух автомобилей в центре Тамбова, сообщили "РГ" в управлении МВД по региону.
Российская газета вчера в 11:39
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

По данным ЦОДД Москвы, в ночь на четверг ухудшится погода, так может пойти ледяной дождь и дождь со снегом, температура воздуха останется ниже нуля.
Российская газета 11:21
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В России отменили обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в публикации.
Lenta.ru 11:56
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Лавров посоветовал западным лидерам «отказаться от имперских замашек»

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления в Дипломатической академии МИД Киргизии заявил, что многие лидеры западных стран проводят устаревшую политику, которая лишь обостряет отношения между Западом и Россией, сообщает RT.
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Бывшая супруга хоккеиста Зайцева обвинила его семью в похищении детей

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В России могут объявить кредитную амнистию

С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
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Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин в третий раз стал отцом

Сегодня стало известно, что в семье бывшего мужа Юлии Началовой Евгения Алдонина случилось радостное событие: супруга футболиста, Ольга, подарила ему дочь.
Вокруг ТВ вчера в 09:26
Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
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