Энергетика
RT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ
Газета.Ruвчера в 03:22
Газ не подорожает, даже если транзита не будет — премьер-министр Украины
Красная весна27 ноября в 12:15
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
RT на русском27 ноября в 09:07
Кабмин Украины: цена на газ в случае прекращения поставок из РФ повышаться не будет
ТАСС27 ноября в 08:52
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