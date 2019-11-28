Энергетика
RT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Происшествия
Житель Тольятти получил 20 лет за убийство годовалой дочери
Самарский областной суд приговорил жителя Тольятти к 20 годам колонии строгого режима за избиение собственной дочери до смерти.
Политика
Путин рассказал об участии военных стран ОДКБ в параде Победы
Военные стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Энергетика
«Траст» потребовал от работающей в Сибири нефтяной компании погасить $370 млн долга
Банк «Траст» потребовал от нефтяной компании Ruspetro погашения долга и процентов в полном объеме — $370 млн, сообщает РБК.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
RT отключат от вещания в Боливии
«Со 2 декабря боливийцы больше не смогут смотреть RT – негосударственный оператор и лидер местного рынка платного телевидения Cotas объявил, что вещание канала на испанском языке в Боливии прекращается», – говорится в сообщении телеграм-канала Радио Sputnik.
Общество
Суд по иску властей Москвы взыскал почти 29 млн рублей с Церетели
Арбитражный суд Москвы по иску городских властей принял решение взыскать со скульптора Зураба Церетели около 29 млн рублей неустойки.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Музыка
Организаторы показали логотип «Евровидения-2020»
Европейский вещательный союз представил официальный логотип 65-го международного песенного конкурса «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года.
Общество
По делу ЧВК "Е,Н.О.Т." проходят сотрудники московского УФСБ
Сотрудники московского УФСБ майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев преследуются по делу частной военной компании "Е.Н.О.Т.". Как сообщает "Коммерсант", фигуранты дела обвиняются в бандитизме, вымогательстве, разбоях и кражах.
Здоровье
Екатеринбурженка отсудила полмиллиона рублей за врачебную ошибку
Политика
Украина и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава дипведомства ДНР Наталья Никонорова сообщила, что Донецк и Киев приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Власти Кемерово решили купить новую новогоднюю ель за 18 миллионов рублей, потому что предыдущую устанавливали 11 лет подряд и она "морально устарела", сообщил журналистам мэр города Илья Середюк.
Футбол
Зенит — Лион 2:0
Общество
Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
Доля нелегальных сигарет в России составляет 15,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen.
Наука
Мумию щенка возрастом 18 тысяч лет нашли в Якутии
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Технологии
Каждое пятое свидание пользователей Tinder заканчивается сексом
Исследование показало, что лишь половина пользователей Tinder ходят на свидания с предложенными приложением партнёрами.
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Здоровье
В курганской больнице родителей заставят платить за бесплатные анализы
Детская больница города Шадринска в Курганской области с 2020 года намерена ввести платное обследование детей на паразитов.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский рассказал о состоянии дочери
С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.