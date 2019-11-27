Энергетика
RT на русскомНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Гаджеты
IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей
Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и подумать о себе
Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга, которая состоялась после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину, посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.
Спорт
Ласицкене призвала главу USADA следить за языком
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на призыв главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает РИА "Новости".
Политика
Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Обязательную сертификацию лекарств в РФ отменили
Об отмене обязательной сертификации лекарственных препаратов с 29 ноября 2019 г. сообщили 27 ноября в правительстве РФ.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Политика
Ведущие стрима RT не смогли дозвониться до пресс-секретаря Навального
Ведущие четвёртого выпуска стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» под названием «Тайны оппозиции» — экс-юрист ФБК Виталий Серуканов и продюсер RT Митя Леонтьев — в ходе прямого эфира попробовали дозвониться до пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш.
Общество
Трамп выложил фото в образе Рокки
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Политика
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
Общество
Основателя Telegram Павла Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте
Транспорт
Движение грузовиков по МКАД могут полностью запретить с 2021 года
По действующим правилам въезд на МКАД для грузового транспорта массой более 12 т ограничен с 6.00 до 22.00.
Футбол
Путин пообещал организовать матчи Евро-2020 в России наилучшим образом
Президент России Владимир Путин пообещал, что проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге подготовят наилучшим образом.
Происшествия
Названа причина аварии автобуса с российскими туристами в Доминикане
Ранее сообщалось, что в Доминиканской республике во вторник поблизости от города Игуэй произошло ДТП, в результате которого автобус с 39 россиянами перевернулся.
Общество
НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.
Происшествия
Самоубийство 23-летней следовательницы в Сочи скрыли от ее семьи
Семья сочинской следовательницы Марии Клочковой узнала о самоубийстве девушки из СМИ.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Хоккей
«Вегас» выставил российского нападающего Зыкова на драфт отказов
Нападающий «Вегаса» Валентин Зыков выставлен на драфт отказов.
Спорт
Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ
Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
Авто
В Renault подготовили специальный Duster для папы римского
Компания Renault выпустила специальную модификацию кроссовера Dacia Duster, созданную специально для папы римского Франциска.
Гаджеты
В рейтинге DxOMark больше не будет смартфонов Honor
По словам президента, новые флагманские смартфоны Honor V30 и Honor V30, а также, вероятно, последующие устройства компании не смогут принять участие в оценке DxOMark из-за стандартов, которые устанавливаются и постоянно корректируются известной лабораторией, занимающейся тестированием камер.
Футбол
Зенит — Лион 1:0 (2-й тайм)
Политика
Пушков рассказал о «последней надежде» Киева по «Северному потоку – 2»
Сенатор Алексей Пушков назвал возможные санкции США против "Северного потока – 2" последней надеждой Украины.