Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Политика Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

Политика В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.

Политика «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».

Гаджеты Honor показала новые смарт-часы Watch Magic 2 Часы Honor Watch Magic 2 получили также процессор Kirin A1, а также объем памяти, позволяющий загрузить в устройство до 500 композиций.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах Руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал о состоянии российских туристов, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Доминиканской республике, передает РИА "Новости".

Здоровье Врач Каабак возглавит группу трансплантации в НМИЦ здоровья детей Врач-трансплантолог Михаил Каабак встретился с руководством Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД), он оформляется на работу в центре в качестве руководителя группы трансплантации в отделении урологии.

Политика Россия и Украина согласовали новый обмен пленными Россия, Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР вышли на завершающую стадию подготовки нового обмена удерживаемыми лицами.

Экономика Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка.

Футбол Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.