Энергетика
Мой БрянскНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России
Киев зафиксировал цены на газ на 2019 — 2020 годы. Правительство Украины зафиксировало цены на газ на отопительный сезон на 2019 — 2020 годы, если контракт по транзиту газа из России не будет заключен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Гольдарб: Кабмин придумал байку о «страховой цене» на газ, чтобы скрыть его подорожание
Украина.рувчера в 03:09
На Украине подстраховались от роста цен на газ при отсутствии поставок из России
Агентство нефтегазовой информации28 ноября в 05:51
В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ
Газета.Ru28 ноября в 03:22
Более $ 500 млн: за риск прекращения транзита газа заплатят рядовые украинцы
Евразия Dailyвчера в 06:38
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