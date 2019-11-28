Энергетика

Мой БрянскМой БрянскНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России

Киев зафиксировал цены на газ на 2019 — 2020 годы. Правительство Украины зафиксировало цены на газ на отопительный сезон на 2019 — 2020 годы, если контракт по транзиту газа из России не будет заключен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Правительство Украины одобрило программу гарантированной цены на газ

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Газета.Ru28 ноября в 03:22

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России

Мой Брянск27 ноября в 23:28
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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Эрдоган сообщил дату запуска «Турецкого потока»

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Одному из самых известных мальтийских бизнесменов Юргену Фенеку предьявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает РИА Новости.
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В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020

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Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
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Власти Москвы решили улучшить положение города в мировых рейтингах

Улучшать образ планируется путем повышения позиции Москвы в международных рейтингах. На выполнение работ отведено до 360 дней.
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Обнаружена кишечная палочка, питающаяся углекислым газом

Учеными создана кишечная палочка, способная питаться углекислым газом из атмосферы и производить из СО2 биомассу.
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Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше»

В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.
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Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru 18:40
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В алжирском метеорите нашли ледяные окаменелости

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Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек

По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
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Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии

Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
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Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы

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