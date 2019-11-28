Энергетика
Мой БрянскНа Украине исключили рост цен на газ при отсутствии транзита из России
Киев зафиксировал цены на газ на 2019 — 2020 годы. Правительство Украины зафиксировало цены на газ на отопительный сезон на 2019 — 2020 годы, если контракт по транзиту газа из России не будет заключен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине подстраховались от роста цен на газ при отсутствии поставок из России
Агентство нефтегазовой информации28 ноября в 05:51
Более $ 500 млн: за риск прекращения транзита газа заплатят рядовые украинцы
Евразия Dailyвчера в 06:38
Гольдарб: Кабмин придумал байку о «страховой цене» на газ, чтобы скрыть его подорожание
Украина.рувчера в 03:09
В кабмине Украины исключили рост цен на газ для граждан при прекращении поставок из РФ
Газета.Ru28 ноября в 03:22
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:43, Ашберн
Кино
Роберт Дауни-младший вернется к роли Тони Старка в «Черной вдове»
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Армия и оружие
Слегка промахнулись: США ошиблись на миллиарды при расчете ремонта верфей
Эксперты Счетной палаты пришли к выводу, что первоначальная смета, которую делали ВМС США, не учитывали ни расчет инфляции, нивелирование рисков и т.п. В результате, аудиторы пришли к выводу, что итоговая смета существенно вырастет.
Происшествия
Экс-главу минфина Ингушетии приговорили к пяти годам лишения свободы
В субботу источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что суд признал Цечоева виновным по статье "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере" УК РФ и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Культура
Юрий Башмет откроет фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в Пушкинском музее
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета даст старт XXXIX Международному музыкальному фестивалю "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" концертом "Англия: страна надежд и славы".
Происшествия
Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области
Первого заместителя начальника главка Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко задержали при получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Космос
На Сатурне нашли новый тип штормов
Шоу-бизнес
Певец Данко предложил судить тех, кто пригласил Ротару в Россию
Певица София Ротару, давно не выступавшая в России недавно подтвердила свое участие в концерте «Песня года» и нескольких корпоративах в Москве.
Авто
Range Rover получит серьезное обновление
В зарубежных СМИ появилась информация об обновленном кроссовере Range Rover. Речь идет именно о кроссовере, а не о внедорожнике.
Политика
Эрдоган сообщил дату запуска «Турецкого потока»
Общество
Мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии в убийстве журналистки
Одному из самых известных мальтийских бизнесменов Юргену Фенеку предьявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, передает РИА Новости.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Футбол
Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020
Начало чемпионата Европы 2020 года по футболу матчем против Бельгии станет минусом для сборной России.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Александр Мясников отметил, что согласен с рекомендациями ВОЗ по питанию для пожилых людей.
Кино
Константин Богомолов заключил эксклюзивное соглашение с сервисом Start
Здоровье
В ВОЗ назвали число диагностированных случаев ВИЧ в России в 2018 году
Европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулёзу Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара рассказал, у скольких людей в России диагностировали ВИЧ в 2018 году.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Общество
Власти Москвы решили улучшить положение города в мировых рейтингах
Улучшать образ планируется путем повышения позиции Москвы в международных рейтингах. На выполнение работ отведено до 360 дней.
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Спорт
Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
Наука
Обнаружена кишечная палочка, питающаяся углекислым газом
Учеными создана кишечная палочка, способная питаться углекислым газом из атмосферы и производить из СО2 биомассу.
Футбол
Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше»
В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Космос
В алжирском метеорите нашли ледяные окаменелости
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Футбол
Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии
Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
Происшествия