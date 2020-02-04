Общество
РИА НовостиНа Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса
Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Здоровье
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
Культура
Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»
Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
Общество
Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Здоровье
Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса
В России пока нет живого штамма коронавируса, необходимого ученым для разработки вакцины, сообщил заместитель министерства здравоохранения Сергей Краевой, передает ТАСС.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Политика
Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым
В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории
Политика
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Технологии
В России планируют создать новую систему экстренного реагирования
На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет
На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
Происшествия
Полиция задержала обманувших россиян на 100 млн руб. лжеавтодилеров
Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей.
Политика
Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии
По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Общество
Врач-диетолог назвала продукты, которые губят иммунитет
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вредят иммунитету. Самым вредным продуктом специалист считает сахар.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Здоровье
Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
Хоккей
Умер 18-летний вратарь «Барыса»
View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Армия и оружие
Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо
Второй боевик, уроженец города Дейр-Хафир усейн Абдель Азиз отметил, что оказался в плену в ходе отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
Киберспорт
Blizzard вернула недовольным игрокам деньги, потраченные на Reforged
Компания Blizzard Entertainment начала возврат средств игрокам, недовольным приобретением игры Warcraft III: Reforged.
Здоровье
В России собираются депортировать зараженных коронавирусом иностранцев
Во избежание распространения эпидемии коронавируса на территории страны власти рассматривают возможность депортации зараженных иностранцев.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.