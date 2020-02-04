Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

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Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
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На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

РИА Новости02:46

Власти Украины извинились за предложение продавать животных для оплаты коммуналки

Газета.Ru02:23

Зеленский поручил проверить платёжки женщины, которой сказали продать пса

REGNUM03:18
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Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса

Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании.
РИА Новости вчера в 09:59
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Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Общество

Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

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РБК 03:32
Политика

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Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
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Политика

Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

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Lenta.ru вчера в 05:25
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Газета.Ru вчера в 16:01
Политика

В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России

Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 01:35
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 01 февраля в 04:16
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 01:40
Хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов умер в 65 лет

Известия 03:11
Технологии

В России планируют создать новую систему экстренного реагирования

На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
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Происшествия

Полиция задержала обманувших россиян на 100 млн руб. лжеавтодилеров

Полиция пресекла деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей.
РБК 02:34
Политика

Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии

По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Известия 03:23
Общество

Врач-диетолог назвала продукты, которые губят иммунитет

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вредят иммунитету. Самым вредным продуктом специалист считает сахар.
Газета Кемерова 03:10
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
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Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

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Хоккей

Умер 18-летний вратарь «Барыса»

View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
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Армия и оружие

Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо

Второй боевик, уроженец города Дейр-Хафир усейн Абдель Азиз отметил, что оказался в плену в ходе отступления его отряда к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо.
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Blizzard вернула недовольным игрокам деньги, потраченные на Reforged

Компания Blizzard Entertainment начала возврат средств игрокам, недовольным приобретением игры Warcraft III: Reforged.
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В России собираются депортировать зараженных коронавирусом иностранцев

Во избежание распространения эпидемии коронавируса на территории страны власти рассматривают возможность депортации зараженных иностранцев.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
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