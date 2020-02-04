Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.

На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса

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