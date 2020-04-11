Армия и оружие
ИзвестияНа Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Запуск состоялся на полигоне Алибей в Одесской области.
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Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Общество
«Это шок»: Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции
Продюссер Иосиф Пригожин раскритиковал поведение россиян при самоизоляции и заявил, что испытал шок от увиденного количества людей на улице.
РИА Новости 00:12
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Футбол
Бийол: «Сезон для ЦСКА получился не таким, как хотелось»
21-летний словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол сравнил меры по борьбе с коронавирусом на родине и в России, а также оценил результаты армейской команды в этом сезоне.
Sport24.ru 02:51
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Общество
Воробьев подписал постановление о приостановке работы почти всех предприятий в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер борьбы с коронавирусом.
Коммерсантъ 02:43
Культура
Герои сериала «Маша и Медведь» расскажут, чем заняться дома
РИА Новости 02:39
Армия и оружие
В результате нападения украинских военных в ДНР погиб один человек
В результате нападения украинских военных в районе поселка Широкая Балка погибла девушка, еще один человек получил ранения.
Российская газета вчера в 02:16
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 09 апреля в 07:52
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
Путин уволил начальника следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Взгляд.ру 09 апреля в 13:41
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя
Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Космос
Корабль с экипажем МКС стартовал с Байконура
C Байконура сегодня стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а».
НТВ 09 апреля в 04:19
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Политика
США помогут Италии для борьбы с Китаем и Россией
Ранее госсекретарь США Майк Помпео уже обвинял Россию и Китай в том, что те принижают усилия США по борьбе распространением инфекции.
Lenta.ru 03:33
Происшествия
В Ингушетии скончался первый пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Назрановской районной больнице, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Ингушети.
Интерфакс 03:29
Здоровье
Список лекарств для лечения коронавируса обновил Минздрав
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции и расширило список лекарственных препаратов, которые используются для терапии зараженных, сообщается на сайте ведомства.
Live24 09 апреля в 05:43
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Политика
США пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам
На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции.
РЕН ТВ вчера в 20:52
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Здоровье
Об опасности аппаратов ИВЛ рассказал Доктор Мясников
В эфире «СоловьевLive», уже выложенного на YouTube, врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о том, почему аппараты ИВЛ могут представлять смертельную опасность для заразившихся коронавирусом.
Live24 01:59