Армия и оружие
КоммерсантъНа Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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с чего всё началось
Глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв заявил, что после старта с пусковой установки две ракеты вышли по «запрограммированному маршруту до двух целей в Чёрном море».RT на русском01:59
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Военный аналитик озвучил российский ответ на украинскую ракету «Нептун»
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Поиски большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной не венчались успехом около 20 лет.
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В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
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