с чего всё началось

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.

Футбол Чемпионшип возобновится 20 июня Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возобновления Чемпионшипа.

Общество Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию. 6

Общество Попова исключила одномоментное снятие ограничений Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 261

Общество 165 дачных участков остаются затопленными в Подмосковье Из-за обильных осадков, прошедших в минувшие сутки, в Подмосковье остаются подтопленными 165 приусадебных участков и 10 домов, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области. 93

Экономика Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,4K

Политика Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом. 406

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 144

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.

Общество В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 338

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 191

Футбол Sports.ru: идея вернуть болельщиков на трибуны пришла «с уровня правительства» Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) были против допуска болельщиков на трибуны стадионов сразу после возобновления чемпионата страны, но были вынуждены подчиниться указанию сверху, «с уровня правительства», сообщает издание Sports.ru со ссылкой на три источника, не связанные друг с другом.

Экономика Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.