с чего всё началось

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 299

Общество Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации. 13

Политика Песков рассказал, как пройдет парад Победы Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов. 1,9K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 6,1K

Футбол Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

Армия и оружие Инженер-конструктор раскрыл возможности уникальной системы российских тральщиков Ведущий инженер-конструктор российской компании «Регион» Роман Корольков рассказал о возможностях новой разработки – уникального аппарата для ликвидации подводных дронов.

Здоровье Во Владимирскую область приехала бригада столичных медиков 30 мая по инициативе Президента России Владимира Путина во Владимирскую область, как и в ряд других регионов страны, из Москвы приехала группа медицинских специалистов. 5

Общество Московскую соборную мечеть откроют 1 июня Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов. 4

Происшествия В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 2

Кино Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,2K

Общество Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT. 17