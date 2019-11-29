Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высоте. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками.

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Гаджеты Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10 В компании Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки за 18 млн рублей Глава администрации города Кемерово Илья Сердюк объяснил покупку новой искусственной новогодней ёлки за 18 млн рублей необходимостью заменить изношенную ёлку, которую устанавливали в городе последние 11 лет, сообщает ИА Regnum.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Политика Земан оценил запрет России на полет чешской бизнес-миссии в Казань Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.

Общество Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение суда Швеции, который поддержал постановление Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом".

Футбол Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.

Общество Мусорный полигон «Воловичи» закрыли в Коломне Власти Московской области закрыли мусорный полигон "Воловичи" в Коломне благодаря выходу на полную мощность комплекса по переработке отходов (КПО) "Юг".

Происшествия В канализации Петербурга нашли сильный яд Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.

Армия и оружие Зеленский отменил прапорщиков и мичманов Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который меняет некоторые положения устава вооруженных сил, условия прохождения срочной службы и ряд нормативных актов, сообщат агентство "Интерфакс".

Энергетика «Газпром» признал большие проблемы с продажей газа Европе Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в Европу и другие страны дальнего зарубежья за первые девять месяцев 2019 года упала на 242 миллиарда рублей, или на 12 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.

Политика Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.