Армия и оружие
REGNUMНа Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
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Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высоте. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками.
— Олег Коростелев, российский историкРБК 04:15
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Украина завершила летные испытания крылатой ракеты для комплекса «Нептун»
Московский Комсомолецвчера в 15:53
На Украине заявили о проведении успешного испытания крылатой ракеты «Нептун»
Комсомольская правдавчера в 17:12
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