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Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

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Шоу-бизнес Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России Супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев, уехал из России в рамках гастрольного тура.