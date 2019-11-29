Армия и оружие

REGNUMREGNUMНа Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Читать в источнике
Комментировать59
Олег Коростелев
Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высоте. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками.
— Олег Коростелев, российский историкРБК 04:15

Подробнее о событии

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

РИА Новости07:29

На Украине завершили разработку угрожающей Крымскому мосту ракеты

РБК04:15

Украина завершила летные испытания крылатой ракеты для комплекса «Нептун»

Московский Комсомолецвчера в 15:53

На Украине заявили об успешных испытаниях крылатой ракеты «Нептун»

Известиявчера в 17:04

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

REGNUMвчера в 16:40

На Украине заявили о проведении успешного испытания крылатой ракеты «Нептун»

Комсомольская правдавчера в 17:12

Украина испытала крылатую ракету Р-360 для комплекса «Нептун»

РЕН ТВвчера в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Единоборства

Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Pravda.Ru вчера в 05:33
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт

Вечерняя Москва 05:22
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru вчера в 18:42
Происшествия

В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды

Из-за угрозы минирования в столице эвакуировали пять районных судов, а в Петербурге — четыре районных суда и городской суд.
РБК 07:10
Общество

На Сицилии распродают дома за 1 евро

Власти сицилийской коммуны Бивона распродают дома за 1 евро (70,5 рублей).
Piter.tv 04:43
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Армия и оружие

Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте Верховной рады, в армии будут отменены звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины.
Известия 06:57
Происшествия

В Канаде при крушении небольшого самолета погибли семь человек

В Канаде при крушении небольшого самолета Piper PA-32 погибли семь человек -все, кто находился на борту воздушного судна.
Комсомольская правда 00:38
Политика

Песков сравнил работу президента с доменной печью

В пятницу профсоюзы поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем.
Известия 06:48
Общество

Роскомнадзор опубликовал список ресурсов, распространявших фейк-ньюс

Роскомандзор опубликовал на своем сайте перечень информационных ресурсов, неоднократно распространявших недостоверную информацию, сообщает пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:27
Происшествия

Экс-мэра Миасса отправили в колонию

Доступ1 07:19
Гаджеты

Компанию Apple покинул главный дизайнер

РЕН ТВ вчера в 13:56
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Шоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России

Супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев, уехал из России в рамках гастрольного тура.
Bimru.ru 07:19
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Газета.Ru 05:51
Гаджеты

В России резко снизилась минимальная цена на iPhone

В России рекордно снизились цены iPhone, стоимость самого дешевого обновляемого айфона стала ниже 20 тысяч рублей.
МонаВиста вчера в 11:09
Здоровье

Каабак предположил, как ожидавшая операции девочка заболела пневмонией

РИА Новости вчера в 09:45
Общество

В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

В Благовещенске завершено строительство единственного моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
RT на русском вчера в 23:15
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Кино

В прокат выходит комедийный детектив «Достать ножи» Райана Джонсона

RuNews24.ru вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Футбол

«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 12:46
Происшествия

В полиции умерла боксерша, доставленная за избиение сожителя

Девушка была задержана за побои и доставлена в отдел полиции.
Вести.Ru 03:09
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Автоспорт

Боттас показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Финский пилот команды "Мерседес" Вальттери Боттас показал лучший результат в первой сессии свободных заездов 21-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Абу-Даби.
РИА Новости 05:52
Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нептун
Противокорабельная ракета
Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Луч на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное