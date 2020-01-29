Энергетика
REGNUMНа Украине истощились месторождения газа
Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины. Об этом 29 января сообщает компания «Укргазободыча» на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Компания опубликовала в фейсбуке информацию об уровне истощенности месторождений, согласно которой Яблуновское истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.РИА Новости16:55
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Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Энергетика
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Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
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Кино
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В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
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Экономика
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Наука
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Ученые из Института прикладной химии Китайской академии наук смогли создать пластырь, который может распознавать устойчивые и чувствительные к лекарствам бактерии в ранах пациента.
Политика
Болтон отверг возможность цензурирования своей книги
В письме Совет национальной безопасности при Белом доме заявляет, что рукопись книги Джона Болтона, по-видимому, содержит «значительные объемы секретной информации» и не может быть опубликована в ее нынешнем виде.
Политика
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Музыка
Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Хоккей
Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории снайперов НХЛ
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в первой двадцатиминутке голом.
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил беременную девушку
В Октябрьском районе Новосибирска возбудили дело после убийства беременной девушки, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 162 человек
Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй, где наблюдается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением нового коронавируса, сообщил, что число жертв болезни достигло 162 человек.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
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На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с льдины
Около полуночи 28 января в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели завершили эвакуацию рыбаков-любителей со льда залива Мордвинова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Общество
Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января
Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.