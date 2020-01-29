Энергетика

REGNUMREGNUMНа Украине истощились месторождения газа

Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины. Об этом 29 января сообщает компания «Укргазободыча» на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Компания опубликовала в фейсбуке
 информацию об уровне истощенности месторождений, согласно которой Яблуновское истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.
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На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений

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На Украине почти закончился собственный газ

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На Украине заявили об истощении газовых месторождений

ТК Звезда17:34

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Московский Комсомолец08:32

На Украине заявили об истощении крупнейших газовых месторождений страны

ТАСС07:58
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Отец Децла требует сделать ДНК-тест для внука

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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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Энергетика

Минэнерго США прогнозирует цену нефти марки Brent в $183 за баррель

Цена нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до $183 за баррель.
News.ru 19:24
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В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:53
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Энергетика

Казахстан и Белоруссия обсуждают поставку нефти по железной дороге

Замминистра добавил, что транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была инициирована белорусской стороной, поэтому Казахстан не участвует в переговорах с Россией по вопросам поставки нефти в Белоруссию.
REGNUM вчера в 00:38
Кино

Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале

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Авто

Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo

В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Новые автомобили вчера в 21:52
Кино

В сети появился первый трейлер анимационного фильма Mortal Kombat

В сеть выложили видеоролик, посвященный новому мультфильму игровой вселенной Mortal Kombat.
Мойка78 вчера в 17:46
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Украина получит от США ещё три патрульных катера типа «Айленд»

News.ru 12:59
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка ста лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 09:22
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Наука

Создан пластырь, который может распознавать резистентные бактерии

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Политика

Болтон отверг возможность цензурирования своей книги

В письме Совет национальной безопасности при Белом доме заявляет, что рукопись книги Джона Болтона, по-видимому, содержит «значительные объемы секретной информации» и не может быть опубликована в ее нынешнем виде.
Коммерсантъ 20:24
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru 06:05
Музыка

Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
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Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»

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Овечкин вышел на чистое 9-е место в истории снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился в первой двадцатиминутке голом.
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В Новосибирске мужчина убил беременную девушку

В Октябрьском районе Новосибирска возбудили дело после убийства беременной девушки, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
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Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС вчера в 04:36
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США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 162 человек

Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй, где наблюдается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением нового коронавируса, сообщил, что число жертв болезни достигло 162 человек.
Вечерняя Москва 17:58
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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Происшествия

На Сахалине завершилась операция по спасению рыбаков с льдины

Около полуночи 28 января в Корсаковском районе Сахалинской области спасатели завершили эвакуацию рыбаков-любителей со льда залива Мордвинова, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
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Шоу-бизнес

Николаев назвал размер пенсии народного артиста России

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
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Политика

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
РИА Новости вчера в 16:07
Общество

Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января

Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
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Общество

Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем

Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
REGNUM 13:41
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В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
РИА Новости 07:10
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