с чего всё началось

Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины. Об этом 29 января сообщает компания «Укргазободыча» на своей странице в Facebook.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Энергетика Казахстан и Белоруссия обсуждают поставку нефти по железной дороге Замминистра добавил, что транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» была инициирована белорусской стороной, поэтому Казахстан не участвует в переговорах с Россией по вопросам поставки нефти в Белоруссию.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Наука Создан пластырь, который может распознавать резистентные бактерии Ученые из Института прикладной химии Китайской академии наук смогли создать пластырь, который может распознавать устойчивые и чувствительные к лекарствам бактерии в ранах пациента.

Политика Болтон отверг возможность цензурирования своей книги В письме Совет национальной безопасности при Белом доме заявляет, что рукопись книги Джона Болтона, по-видимому, содержит «значительные объемы секретной информации» и не может быть опубликована в ее нынешнем виде.

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Происшествия В Новосибирске мужчина убил беременную девушку В Октябрьском районе Новосибирска возбудили дело после убийства беременной девушки, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.

Политика США расширили санкции против России В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.

Общество Число жертв коронавируса в Китае выросло до 162 человек Комитет здравоохранения китайской провинции Хубэй, где наблюдается самая острая эпидемиологическая ситуация в связи с распространением нового коронавируса, сообщил, что число жертв болезни достигло 162 человек.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.