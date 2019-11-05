Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова. Об этом рассказал сам чиновник на странице в фейсбуке. Рубан сообщил, что пришел в караоке-клуб "Соло", где играла песня Олега Газманова "Москва, звонят колокола".
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Заммэра Славянска выкинули из клуба за требование выключить песни Газманова

Life.ru07:06

На Украине заместителя мэра избили за нелюбовь к песням Олега Газманова

REGNUM11:41

Заммэра Славянска избили в баре за требование выключить песни Газманова

Вести.Ru08:58

Заммэра Славянска выгнали из бара за просьбу выключить песни Газманова

РЕН ТВ08:40

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

РИА Новости11:11

Заместителя городского головы Славянска выволокли из караоке за то, что не давал петь «Москва, звонят колокола!» и «Офицеры, россияне»

КП - Донецк06:14

В Славянске в караоке произошла драка из-за песен Газманова: заместитель мэра не смог нажаловаться в полицию

Новостной фронт04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:41, Вашингтон
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
Газета.Ru 07:36
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение транзитного договора с Россией

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко допустил заключение годового контракта на транзит российского газа.
РИА Новости 10:42
Космос

Астрофизикам разрешили построить Тридцатиметровый телескоп на Канарах

В первой версии проекта телескоп должны были построить на Гавайях, но протесты местных жителей поставили под угрозу завершение проекта в первоначальном варианте, передает Associated Press.
N+1 04:46
Политика

Зеленский заявил, что Россия отдаст «унитазы» с возвращенных кораблей

На переданных Россией Украине кораблях «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» действительно не хватает «некоторого оборудования», заявил в своем видеообращении сегодня, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 11:47
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro 04:48
Кино

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета 05:54
Политика

Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

RT на русском 04:42
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Поклонники фигурного катания остались недовольны работой олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в роли комментатора, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 08:35
Общество

Володин призвал разработать дизайн-код для проспекта Кирова

АиФ Саратов 03:31
Футбол

В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
RT на русском 08:37
Политика

Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»

Газета.Ru 10:43
Экономика

Самый пессимистичный прогноз по ВВП России представил итальянский банк

Итальянский банк UniCredit выпустил прогноз по ВВП России, который оказался самым пессимистичным.
Газета.Ru 11:39
Общество

Студентка из Польши назвала украинку-заробитчанку «животным»

Польская студентка в видеообращении назвала украинку «животным» и «низшей по иерархии», после чего её отстранили от учебы в университете.
Новостной фронт 12:20
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Медведев отказался отменять контрсанкции

Москва не будет по своей инициативе отменять контрсанкции, введенные в ответ на западные ограничения, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Lenta.ru 09:59
Происшествия

На врача Псковской детской областной больницы напал неизвестный

Неизвестный напал на врача Псковской детской областной больницы, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.
РИА Новости 08:02
Происшествия

Армия получала вместо отечественных радиостанций их дешевые китайские аналоги

Как сообщает ОТР со ссылкой на Главную военную прокуратуру, в 2016-м году компания «Компас-Р» подменила отечественные радиостанции дешевыми китайскими аналогами худшего качества.
Общественное телевидение России 11:37
Футбол

Еськова отстранили от судейства после игры «Оренбурга» и «Ахмата»

Главный арбитр матча «Оренбурга» и «Ахмата» Алексей Еськов отстранен от судейства.
ProstoProSport 06:00
Шоу-бизнес

Продюсер Ротару опроверг слухи о финансировании ВСУ певицей

ФАН 08:00
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Изучив объявления о перепродаже подержанных автомобилей, эксперты «Авто.ру» назвали автомобили, у которых чаще всего прежние владельцы искусственно меняют показания одометра в строну понижения.
Letnews.ru 08:58
Энергетика

Цену на газ для населения Украины снизят в I квартале 2020 года

Сегодня глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что стоимость газа для украинского населения в I квартале 2020 года снизится на 7%.
ГЛАС.RU 09:03
Футбол

«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

Bookmaker-ratings.ru 11:04
Общество

Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат

В своем Twitter американский изобретатель опубликовал видео, на котором запечатлели противостояние нового Tesla Truck и пикапа Ford F-150, с которым сравнивают новинку.
SpeedMe 00:19
Общество

Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра

Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.
Москва 24 01:27
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.
RT на русском 11:04
Происшествия

Перед смертью Марию Клочкову мог изнасиловать коллега-опер в Сочи

Регион online 10:45
Здоровье

Врач рассказал, как пережить грядущую «атмосферную впадину»

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов рассказал "Москве 24", как справиться с резким понижением атмосферного давления, которое должно наступить во второй половине этой недели.
РИА Новости 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное