На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова. Об этом рассказал сам чиновник на странице в фейсбуке. Рубан сообщил, что пришел в караоке-клуб "Соло", где играла песня Олега Газманова "Москва, звонят колокола".

На Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова

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