Общество
РИА НовостиНа Украине избили чиновника за требование выключить песню Газманова
На заместителя мэра Славянска Андрея Рубана напали посетители ночного клуба из-за требования выключить песни Олега Газманова. Об этом рассказал сам чиновник на странице в фейсбуке. Рубан сообщил, что пришел в караоке-клуб "Соло", где играла песня Олега Газманова "Москва, звонят колокола".
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На Украине избили чиновника, который потребовал выключить песни Газманова в караоке
Комсомольская правда13:26
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Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
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Рубль продолжит получать поддержку
В России продолжается налоговый период.
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Происшествия
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Общество
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Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Авто
В Сети показали дизайн обновленной Lada 4x4
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Автоспорт
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кончина президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой стала большой утратой для главы России Владимира Путина.
Происшествия
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Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Происшествия
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