Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния». По словам создателей, ее почти «невозможно сбить», сообщает «Днепровская панорама». Конструкторы показали ракету на выставке «Оружие и безопасность – 2019».

Происшествия Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.

Футбол Моуринью провел встречу с представителями «Арсенала» Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел встречу с директором «Арсенала» Раулем Санлехи.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину Журналист Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство в Киеве, покинул Украину.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах «Системно [медицинскую] инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов», — сообщила в том же эфире министр здравоохранения Вероника Скворцова (цитата по «РИА Новости»).

Музыка Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Земфира спела две новые песни на концерте в Дубае Вечером 2 ноября она выступила в Дубае на фестивале Parus, исполнив в числе прочих хитов несколько редких песен, а также две абсолютно новые — "Abuse" и "Goodbye".

Политика Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Футбол ЦСКА потребует объяснений судейства в матче с «Зенитом» Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что представители московского клуба потребуют объяснений работы судейского корпуса на матче 15-го тура против «Зенита».

Единоборства Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Происшествия На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.

Шоу-бизнес Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.

Транспорт С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Политика В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Футбол «Витесс» Слуцкого терпит второе поражение подряд в Эредивизие В матче 12-го тура Эредивизие "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого потерпел второе поражение подряд в первенстве.

Шоу-бизнес Дженнифер Энистон возглавила рейтинг самых популярных актрис и актеров На страницу актрисы подписались 18 млн человек. Энистон возглавила рейтинг, сместив Дуэйна Джонсон на вторую позицию.

Наука Кардиологи рассказали, как проблемы с сердцем связаны с развитием рака Ученые нашли связь между дисфункцией эндотелия сосудов и раком, рассмотрев случаи 488 пациентов с жалобами на сердце, наблюдавшихся у врачей с 2006 по 2014 год.

Футбол Дзюба отреагировал на слова агента о предложении из Китая Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова спортивного агента Олега Артемова об их сотрудничестве, а также о предложении из одного китайского клуба, передает "Матч ТВ".

Шоу-бизнес Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.

Происшествия Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.