Армия и оружие
ИзвестияНа Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния». По словам создателей, ее почти «невозможно сбить», сообщает «Днепровская панорама». Конструкторы показали ракету на выставке «Оружие и безопасность – 2019».
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Происшествия
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Lenta.ru 07:50
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Россиянин Денис Лисов, вывезший своих детей из шведской приемной семьи, прилетел с ними из Варшавы в Москву.
Известия 06:50
Политика
В Грецию за четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов
В Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тысяч мигрантов, сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику.
РИА Новости 09:08
Общество
Муж Анастасии Заворотнюк спас Татьяну Навку на льду в Петербурге
Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка попала в опасную ситуацию во время ледового мюзикла «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге.
АБН 01 ноября в 04:48
Политика
Бабченко подтвердил свой побег с Украины
Газета.Ru 06:15
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Спорт-Экспресс 08:14
Наука
Создана генетическая база данных жителей северо-западных регионов России
Отечественные ученые провели генетические исследования жителей северо-западных регионов России и на их основе создали первую генетическую базу данных.
Индикатор вчера в 11:05
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Хоккей
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку после поражения
Пресс-служба челябинского хоккейного клуба «Трактор» сообщила, что главный тренер команды латвийский специалист Петерис Скудра отправлен в отставку, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 16:47
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Единоборства
Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса
Журналист издания Review Journal Мик Акерс выложил в своем Twitter-аккаунте видеозапись нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
РБК 06:30
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Израиля о его экстрадиции в США
Решение Израиля об экстрадиции в США является «агрессивным», заявил российский хакер Алексей Бурков, задержанный в 2015 году по запросу Вашингтона из-за подозрений в киберпреступлениях, передает ТАСС.
РБК 07:53
Общество
Диетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что диетологи перечислили продукты, которые помогают справиться с усталостью.
ФедералПресс вчера в 23:37
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся во Франции
Автобус Париж-Лондон опрокинулся на юге Франции недалеко от коммуны Перон, сообщает Courrier-picard.
Газета.Ru 09:35
Шоу-бизнес
Бузова подарила новорождённой дочери Симоньян ползунки от Gucci
Телеведущая Ольга Бузова подарила новорождённой дочери главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян – Маро – платье Dolce & Gabbana и ползунки Gucci.
Профиль 09:35
Происшествия
На вечеринке в Перми скончался 16-летний подросток
Проверку по факту гибели на вечеринке 16-летнего подростка проводят следователи в городе Перми.
REGNUM 07:58
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
ТАСС 08:51
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru 03:32
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru вчера в 09:31
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток 09:38
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
REGNUM 01 ноября в 17:57
Футбол
Тедеско оценил готовность игроков «Спартака»
Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал готовность игроков к игре 15-го тура РПЛ с «Арсеналом» из Тулы.
ProstoProSport 06:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости вчера в 00:51
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Украина: шестой год войны 🛑Убито более 3 330 мирных граждан 🛑Ранено до 9 000 🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам 🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами 🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r — ООН (@UnitedNationsRU) 2 ноября 2019 г. "Превыше всего люди хотят мира", — отметили в ООН.
Вести.Ru 04:33
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: Теперь если выступлю, то только в 80
Эстрадная певица Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей исполнится 80 лет.
Вечерняя Москва вчера в 23:46
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском 01 ноября в 08:20