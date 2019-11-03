Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей. Создателями ракеты выступили специалисты конструкторского бюро "Южное", передает "Днепровская панорама". "Молния" (укр. "Блискавка" - "Газета.Ru") способна развивать скорость до 2500 км/ч.
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