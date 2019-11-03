Армия и оружие
Газета.RuНа Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей. Создателями ракеты выступили специалисты конструкторского бюро "Южное", передает "Днепровская панорама". "Молния" (укр. "Блискавка" - "Газета.Ru") способна развивать скорость до 2500 км/ч.
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Не бог весть что. Эксперт усомнился в уникальности новой украинской ракеты
Национальная служба новостей11:01
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование русскими
Lenta.ru 01 ноября в 11:48
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс вчера в 09:07
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета 08:38
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости вчера в 09:30
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Футбол
Моуринью провел встречу с представителями «Арсенала»
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провел встречу с директором «Арсенала» Раулем Санлехи.
Sportbox.RU 05:51
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Власти Нью-йорка приняли законопроект, запрещающий продажу фуа-гра (печени утки или гуся) в продуктовых магазинах и ресторанах, сообщает «Газета.ру».
UfacityNews.ru 01 ноября в 03:17
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Коммерсантъ 10:46
Экономика
Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru вчера в 01:21
Политика
Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Вести.Ru 10:33
Недвижимость
УрФО назвали самым благоприятным регионом для взятия ипотеки
Эксперты в банковской сфере назвали регионы с самыми благоприятными условиями для взятия ипотеки.
Областная газета 05:58
Политика
Бабченко сообщил, что покинул Украину
RT на русском 06:42
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Происшествия
В Гонконге мужчина напал с ножом на людей и откусил ухо политику
В Гонконге после ссоры возле торгового центра мужчина напал с ножом на нескольких человек.
Коммерсантъ 10:14
Политика
В офисе Зеленского опровергли сообщения о драке Богдана с главой СБУ
Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг сообщения о том, что в Киеве подрались глава офиса Андрей Богдан и председатель СБУ Иван Баканов.
RT на русском 03:45
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 01 ноября в 03:00
Музыка
Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму
Приехавший в Крым музыкант и композитор Горан Брегович рассказал журналистам, что задумывается о покупке дома на полуострове.
РИА Новости 08:33
Здоровье
«Альянс врачей» провел массовый пикет в Кургане
"Альянс врачей" провел массовый пикет в Кургане с требованием отставки чиновников, ответственных за закрытие отделения противотуберкулезного диспансера.
Эхо Москвы 11:03
Футбол
Агент заявил о готовности «Ювентуса» выслать за Головиным самолет
Футбольный агент Олег Артемов заявил о том, что туринский "Ювентус" был готов выслать за полузащитником сборной России Александром Головиным самолет, дабы поскорее оформить его трансфер из московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 21:47
Здоровье
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
Главный кардиолог Москвы Елена Васильева оценила сообщения врачей об опасности, ожидающей жителей столицы из-за аномального тепла на следующей неделе.
Известия 09:07
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию
Дочь российской певицы Евы Польны госпитализировали в Подмосковье после приступа астмы.
Lenta.ru 07:50