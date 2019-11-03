Армия и оружие
Газета.RuНа Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей. Создателями ракеты выступили специалисты конструкторского бюро "Южное", передает "Днепровская панорама". "Молния" (укр. "Блискавка" - "Газета.Ru") способна развивать скорость до 2500 км/ч.
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На Украине создали сверхзвуковую ракету для противодействия российскому флоту
Комсомольская правда12:16
Не бог весть что. Эксперт усомнился в уникальности новой украинской ракеты
Национальная служба новостей11:01
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Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
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Lenta.ru 14:27
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Глава системы VAR в России Леонид Калошин заявил, что первый гол «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) был забит без нарушения правила офсайда.
Sportbox.RU 13:41
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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Шоу-бизнес
Адвокат обвинил Наргиз в доведении Максима Фадеева до инфаркта
Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что известный продюсер Максим Фадеев действительно пережил сердечный приступ.
Московский Комсомолец 13:20
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У Бориса Джонсона нашли в кабинете русского шпиона
Как и следовало ожидать, уровень доступа к секретной информации у Доминика Каммингса самый высокий.
Infox.ru 11:14
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Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии
Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
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Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Газета.Ru 13:27
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Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»
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Известный режиссёр Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом года ленту «Капкан».
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Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
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Колосков: «Все в один голос говорят о плохом судействе. Нужно принимать какие-то меры»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о судействе в российском чемпионате.
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