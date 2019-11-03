Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНа Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей. Создателями ракеты выступили специалисты конструкторского бюро "Южное", передает "Днепровская панорама". "Молния" (укр. "Блискавка" - "Газета.Ru") способна развивать скорость до 2500 км/ч.
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На Украине создали сверхзвуковую ракету для противодействия российскому флоту

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Украинцы разработали «несбиваемую» ракету для защиты от российского флота

Lenta.ru07:59

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

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На Украине объявили о создании «несбиваемой» сверхзвуковой ракеты

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
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В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
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Генсек НАТО оценил призывы исключить Турцию из альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из Североатлантического альянса в беседе с Bild.
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
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IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple

За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.
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Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
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Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском 13:05
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Сильно похудевший актер Александр Семчев попал в больницу в тяжелом состоянии

Российский актер Александр Семчев госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 14:27
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Глава VAR в России: «Гол Игнатьева был засчитан правильно»

Глава системы VAR в России Леонид Калошин заявил, что первый гол «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) был забит без нарушения правила офсайда.
Sportbox.RU 13:41
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
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Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что известный продюсер Максим Фадеев действительно пережил сердечный приступ.
Московский Комсомолец 13:20
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У Бориса Джонсона нашли в кабинете русского шпиона

Как и следовало ожидать, уровень доступа к секретной информации у Доминика Каммингса самый высокий.
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Экономика

Пенсионный фонд объяснил, как индексируются пенсии

Перерасчет реализуется автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд и подачи заявлений.
Московский Комсомолец 08:37
Кино

Названа дата выхода нового фильма о Человеке-пауке

Профиль вчера в 13:06
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Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас

Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Газета.Ru 13:27
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Эксперты советуют не отвечать по телефону незнакомым людям словом «да»

По словам Дворянского, отвечая на звонки с незнакомого номера словами «да», граждане рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровой отпечаток голоса.
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм года

Известный режиссёр Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом года ленту «Капкан».
Газета Кемерова 01:05
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
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Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
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Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Lenta.ru 06:54
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
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Трамп заявил о желании встретиться с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад принять украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
News.ru вчера в 22:48
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
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Врачи объяснили, по какой причине черный хлеб вреднее белого

Многие считают, что черный хлеб значительно полезнее белого или батонов. Однако специалисты это решительно опровергают.
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Наука

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

Комсомольская правда вчера в 16:35
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Колосков: «Все в один голос говорят о плохом судействе. Нужно принимать какие-то меры»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о судействе в российском чемпионате.
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Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

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