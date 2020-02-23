Политика

Lenta.ruLenta.ruНа Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны. Программа передач доступна на сайте телеканала.
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