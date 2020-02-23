На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход". Телеканал предварил показ анонсом: "Всем, кто остался верен своей Родине".

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

Общество В Южной Корее требуют распустить секту за распространение коронавируса Петиция на сайте президентской администрации Южной Кореи за принудительное расформирование религиозной секты Синчхончжи, члены которой способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусом, за один день набрала более 240 тысяч подписей.

Политика Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Общество Электричество в Финляндии стало бесплатным Компания сообщила, что впервые за историю финского рынка электроэнергии, цена на электричество стала отрицательной и составила минус 20 евроцентов за мегаватт-час.

Происшествия В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.

Общество Одесситы отметили 23 февраля публичными мероприятиями, несмотря на отмену праздника Несколько десятков жителей Одессы в честь 23 февраля возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу, несмотря на отмену на государственном уровне празднования Дня защитника Отечества.