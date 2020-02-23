Общество

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход". Телеканал предварил показ анонсом: "Всем, кто остался верен своей Родине".
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На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы

Национальная служба новостей08:39

Украинский телеканал нарушил запрет на показ фильмов в честь 23 февраля

Известия08:32

Украинский канал показал запрещенные в стране советские фильмы на 23 Февраля

Телеканал 360°08:06

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

РИА Новости08:01

Телеканал «Интер» нарушил запрет и показал фильмы о советских десантниках

Красная весна09:31

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

Lenta.ru06:56

Украинский телеканал «Интер» показал фильмы о советских десантниках, несмотря на запрет

ТАСС06:10
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