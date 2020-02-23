Общество
Российская газетаНа Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход". Телеканал предварил показ анонсом: "Всем, кто остался верен своей Родине".
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На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы
Национальная служба новостей08:39
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