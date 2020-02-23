На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход". Телеканал предварил показ анонсом: "Всем, кто остался верен своей Родине".

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

Спорт Большунов упустил победу в «Ски-туре», уступив шестерым норвежцам Россиянин Александр Большунов стал седьмым в гонке преследования классическим стилем на 30 км на последнем этапе лыжной многодневки "Ски Тур".

Происшествия На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Авто Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung У авто для Южной Кореи появится хромированная решётка радиатора, иные противотуманные фары и другой задний бампер.

Футбол Азар только восстановился и снова получил травму Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.

Здоровье Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.

Музыка Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020 Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Религия В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей Встреча глав и представителей поместных Церквей в Иордании 26 февраля станет первым этапом в преодолении глобального раскола православного мира и положит начало другим подобным совещаниям предстоятелей, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.

Политика Кива матом послал декоммунизаторов и поздравил с 23 февраля Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в соцсети с 23 февраля и недвусмысленно выразил отношение к запрету на Украине советского праздника.

Авто Компания Jaguar Land Rover представила беспилотник Концепт Project Vector в длину всего четыре метра, и он является полностью автономным транспортным средством, которое позволит в городе заменить такси.

Биатлон Биатлонист Логинов отказался от масс-старта ЧМ Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов не примет участия в масс-старте чемпионата мира в итальянском Антхольце.

Технологии Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.