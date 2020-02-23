Политика

Российская газетаРоссийская газетаНа Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход". Телеканал предварил показ анонсом: "Всем, кто остался верен своей Родине".
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На украинском ТВ проигнорировали запрет и показали советские фильмы

Национальная служба новостей08:39

Украинский телеканал нарушил запрет на показ фильмов в честь 23 февраля

Известия08:32

Украинский телеканал «Интер» показал фильмы о советских десантниках, несмотря на запрет

ТАСС06:10

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

Российская газета07:50

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

Lenta.ru06:56

«Интер» проигнорировал запрет и показал фильм о советских десантниках

Красная весна07:08

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

РИА Новости08:01
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
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В Сети появились характеристики нового смартфона OPPO Find X2

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Автор Gran Turismo и руководитель Polyphony Digital Кадзунори Ямаути заявил, что в 2020-м для GT Sport будет выходить меньше обновлений, да и их наполнение станет более умеренным.
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