с чего всё началось

23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.

В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией

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