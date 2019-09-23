Политика
RT на русскомВ Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией
23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
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с чего всё началось
Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 14:30
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В Госдуме оценили инициативу Украины по переговорам об установлении морской границы с РФ
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