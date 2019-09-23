с чего всё началось

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 23 сентября.

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

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