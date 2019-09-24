Политика
ИзвестияНа Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 23 сентября.
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с чего всё началось
Руководитель Госгидрографии (подчиняется Минтрансу Украины) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается на сайте ведомства.РБКвчера в 14:30
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс вчера в 02:00
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru вчера в 06:42
Политика
Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.
Газета.Ru вчера в 16:04
Гаджеты
Google запустила сервис подписки на игры и приложения
Google запустила свой сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass, сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 22:55
Гаджеты
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли
Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47
Гаджеты
В России запускают продажи миниатюрного смартфона Palm
В октябре в России начнутся продажи миниатюрных смартфонов Palm, пишет ресурс Mobile-Review.Новинка была представлена еще в 2018 году.
UfaTime.ru вчера в 04:24
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Экономика
Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы
REGNUM вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Футбол
Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
Известия вчера в 16:50
Авто
Милонов предложил лишать велосипедистов прав на авто за «пьяное» вождение
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом, а тем, у кого нет прав, не выдавать их в течение продолжительного срока.
РИА Новости вчера в 20:25
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия вчера в 00:37
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 22 сентября в 10:16
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова 22 сентября в 18:00
Гаджеты
Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России
Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.
РИА Новости 22 сентября в 16:38
Политика
Памфилова пожаловалась на бездействие правоохранительных органов по сигналам о фальсификациях на выборах
Полит.ру вчера в 23:14
Общество
Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров
С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.
Nord-News вчера в 09:06
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru вчера в 10:05
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Единоборства
Альварес рассказал, почему снова не захотел драться с Головкиным
Спорт-Экспресс 21 сентября в 02:38
Политика
США назвали способ возвращения Крыма Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством.
Lenta.ru вчера в 08:53
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 09:48
Наука
В клетках семенников мужчин найдены вещества, которые есть в конопле
В клетках семенников мужчин учеными найдены вещества, которые есть в конопле.
Ugpressa.ru вчера в 15:44
Политика
Трамп заявил, что США не будут проводить силовые действия против КНДР
США не намерены осуществлять какие-либо военные действия против КНДР с целью добиться денуклеаризации полуострова.
Life.ru вчера в 19:26
Шоу-бизнес
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru вчера в 08:32